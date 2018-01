La agenda de River para el primer semestre de 2018

Martes, 02 de enero de 2018

El "Millonario" disputará 22 encuentros oficiales, incluyendo Superliga, Libertadores y Supercopa Argentina





River apostará fuerte a la Copa Libertadores, ya que se ubica a 15 unidades del líder Boca en la Superliga y porque además todavía está la espina clavada por la serie de semifinales perdida ante Lanús en la edición pasada. Sin embargo, Marcelo Gallardo machaca a sus jugadores para cada competición y este semestre habrá un ingrediente extra, con la disputa de la Supercopa Argentina frente al Xeneize.



A fines de enero reiniciará la Superliga y a fines de febrero visitará al Flamengo para darle el puntapié inicial al grupo 4 de la Libertadores. En marzo será el turno de medirse con Boca en campo neutral, por un título nacional en juego.



La acción del Millonario en 2018 comenzará en Mar del Plata con un duelo amistoso ante Boca. La única fecha que aún no está definida es la última de la Superliga (quedará sujeto a la definición del certamen).



Domingo 21/1 – Amistoso

vs River (Mar del Plata)



Domingo 28/1 – Superliga

vs Huracán (V)



Sábado 3/2 – Superliga

vs Olimpo (L)



Domingo 11/2 – Superliga

vs Lanús (V)



Domingo 18/2 – Superliga

vs Godoy Cruz (L)



Sábado 24/2 – Superliga

vs Vélez (V)





Miércoles 28/2 – Copa Libertadores

vs Flamengo (V)



Domingo 4/3 – Superliga

vs Chacarita (L)



Sábado 10/3 – Superliga

vs Patronato (V)



Miércoles 14/3 – Supercopa Argentina

vs Boca (N)



Domingo 18/3 – Superliga

vs Belgrano (L)



Domingo 1/4 – Superliga

vs Defensa y Justicia (V)



Jueves 5/4 – Copa Libertadores

vs Rival a definir (L)



Domingo 8/4 – Superliga

vs Racing (V)



Domingo 15/4 – Superliga

vs Rosario Central (L)



Jueves 19/4 – Copa Libertadores

vs Emelec (V)



Domingo 22/4 – Superliga

vs Arsenal (V)



Jueves 26/4 – Copa Libertadores

vs Emelec (L)



Domingo 29/4 – Superliga

vs Estudiantes (L)



Jueves 3/5 – Copa Libertadores

vs Rival a definir (V)



Lunes 7/5 – Superliga

vs Colón (V)



¿Domingo 13/5? – Superliga

vs San Lorenzo (L)



Miércoles 23/5 – Copa Libertadores

vs Flamengo (L)