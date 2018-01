Boca, próximo a cerrar dos jugadores de Selección para ir por la Libertadores

Martes, 02 de enero de 2018

Luego de concretar el arribo de Julio Buffarini, el “Xeneize” está cerca de concretar dos nuevas incorporaciones para su defensa





El nuevo Boca sigue tomando forma. Guillermo Barros Schelotto le fue muy claro en sus pedidos a Daniel Angelici, quien parece estar totalmente decidido y abocado en tachar todos los nombres que figuran en la lista.



Con Julio Buffarini y Ramón Wanchope Ábila presentes en la primera práctica del año en Casa Amarilla, el Xeneize está próximo a concretar dos nuevas incorporaciones y seguir dándole forma al plantel que irá en búsqueda de la Copa Libertadores.





Uno de ellos es Emmanuel Mas. El lateral izquierdo está próximo a llegar a un acuerdo económico con el club y en las próximas horas se espera que se sume a los entrenamientos. "Si Dios quiere, no me vuelvo. Yo por las dudas me traje todo", sostuvo el ex San Lorenzo al arribar al país.





El defensor habló en Trabzonspor de Turquía y les explicó que anhela tomar esta posibilidad para intentar regresar a la Selección argentina y poder disputar el Mundial de Rusia 2018. "Hablé con el técnico y le expliqué los motivos que tenía: que estaba la posibilidad de Boca Juniors de Argentina, y esas decisiones no se piensan. Directamente hay que actuar. Le expliqué que quería jugar el Mundial y lo que significaba la gente de Boca, la institución. Le dije que estaba a nivel europeo.", esbozó. Competirá mano a mano con Frank Fabra por un lugar en el once del Mellizo.



El otro nombre es una vieja debilidad del DT: Gustavo Gómez. Desde que arribó a Boca, el entrenador siempre exigido por el arribo del joven defensor paraguayo. Aunque las tratativas parecían estancadas, un llamado de Guillermo por las fiestas parece haber destrabado todo.





Barros Schelotto le fue claro al marcador central y le explicó lo importante que será dentro del plantel. El hombre del Milan quedó seducido y habría aceptado bajar sus pretensiones económicas (era una de las trabas).



De esta manera, en Boca son optimistas con la posibilidad de concretar el arribo del guaraní. La presión de Gómez será vital, debido a que la intención del Rossonero, en un principio, es la de ceder al futbolista al mercado europeo, debido a que le pagó 9 millones de euros por su ficha.