La nueva Ley Antidopaje para los Juegos Olímpicos de la Juventud

Domingo, 31 de diciembre de 2017

El detalle de los puntos que se modificaron para entender la nueva norma que se fijará en Buenos Aires 2018







De cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 que tendrán a Buenos Aires como sede, el Senado aprobó la reforma de la llamada Ley Antidopaje para destinar fondos a la Comisión Nacional Antidopaje, otorgar nuevos derechos a los atletas e incorporar nuevos organismos encargados de aplicar sanciones.



La nueva norma, que modifica el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte (Ley 26.912), fue aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada a instancias del diputado y ex árbitro de fútbol Héctor Baldassi (Cambiemos) y el Senado la convirtió en ley por unanimidad.



El nuevo régimen le otorga al Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y al Tribunal Arbitral Antidopaje la facultad de aplicar sanciones e incluye el "apartamiento" o la acción para "evitar la toma de muestras" como una "infracción a las normas antidopaje".





Entre los puntos más novedosos, la nueva ley establece el derecho del atleta a negarse a declarar o presentar descargo sin que ello implique "presunción en su contra". Además, se incorporó la "asociación" entre infractores, así como la figura de "encubrimiento o intermediación" y se modificó la reducción del período de suspensión, al señalar que "no puede ser más de tres cuartas partes del período" que se había aplicado.





Otro de los cambios hechos a la ley es que, a partir de ahora, las federaciones deportivas nacionales no serán responsables de la gestión de resultados.



En este contexto, una de las principales novedades es el cambio casi total en la Comisión Nacional Antidopaje, que hasta el momento estaba presidida por el secretario nacional de Deportes (o algún funcionario designado por él) y otros siete miembros, que trabajaban ad honorem.



Con la nueva ley, ese organismo estará conformado por un Directorio Ejecutivo, que velará por el cumplimiento de los objetivos establecidos en el régimen, y un Consejo Consultivo, que colaborará en la elaboración de políticas de prevención del dopaje y será el único cuyos miembros se desempeñen ad honorem.



Durante la aprobación en la Cámara de Diputados, Baldassi recordó que recientemente el Comité Olímpico Internacional (COI) sancionó a Rusia por infringir la norma mundial sobre control del dopaje en el deporte. "Por eso es un requerimiento necesario que nos adecuemos a los estándares mundiales que tienen por finalidad proteger a todos los deportistas", subrayó el diputado y afirmó que, ante la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud en la Argentina, "esta modificación es necesaria para que nos vean con buenos ojos al país".