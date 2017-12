Horóscopo para hoy 29 de diciembre del 2017 Viernes, 29 de diciembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Piense antes de actuar. Sería bueno que no permita que su necesidad de libertad lo aleje de su entorno más cercano.

Amor: Si quiere que su relación amorosa sea más profunda, exprese lo que siente a su pareja.

Riqueza: No rechace la propuesta de ese viaje, ya que le permitirá establecer nuevos contactos para su negocio.

Bienestar: Procure ser más soñador. Déjese abrazar y llevar por la magia de la música.





Tauro





Siéntase agradecido ya que la influencia lunar le permitirá conectarse con los ideales trascendentales que alguna vez guiaron su marcha.

Amor: Etapa para dejarse guiar por la intuición e indagar en el afecto de su pareja.

Riqueza: Cuanto antes, realice sin falta los movimientos financieros para asegurar esa unión comercial.

Bienestar: Comprenda que muchas veces perdonando al prójimo, se está perdonando a usted mismo.



Géminis





Será una jornada en la que necesitará encontrar el verdadero sentido a su existencia. Momento de asumir las responsabilidades.

Amor: Prepárese para ese deseado encuentro romántico. Su paz interior le brindará serenidad para disfrutar del momento.

Riqueza: Evite acelerar las cosas. Si ciertos negocios no se cumplen, es porque aún falta que maduren.

Bienestar: Frente a los demás, sería bueno que deje de lado tanta formalidad y se permita ser más original.





Cáncer





Momento de que entienda que usted es una persona totalmente capaz y madura para que pueda tomar sus propias decisiones.

Amor: Prepárese para amar dejando que entre la luz a su alma, entréguese al amor.

Riqueza: Etapa oportuna para implementar un nuevo estilo laboral en su vida.

Bienestar: Si se siente desbordado, pruebe con tomarse la vida con calma. Así equilibrará el cuerpo y el alma.





Leo





Obedezca a sus emociones y no se esfuerce a hacer lo que no desea. En este día, lo más probable es que no quiera ver a nadie.

Amor: Entienda que de la amistad al amor solo hay un paso. Anímese.

Riqueza: Hoy utilice al máximo su ingenio, ya que le surgirán nuevas ideas comerciales.

Bienestar: Utilice la fantasía para liberar la mente, le serviría mucho en su vida.





Virgo





No dude en aplicar el perfeccionismo, ya que su energía personal estará puramente dirigida hacia los objetivos específicos.

Amor: Entréguese al amor sin restricciones. Tiempo propicio para amar y ser amado.

Riqueza: Hoy, un asunto financiero podría tenerlo de aquí para allá. Procure no desesperarse.

Bienestar: Cuide la salud. Trate de disminuir el uso de la sal, así evitará la retención de líquidos.





Libra





Período para cumplir con todas las tareas, no se olvide de ajustar los últimos detalles para alcanzar su meta.

Amor: Recapacite sobre sus relaciones afectivas pasadas, así evita cualquier error.

Riqueza: Un familiar cercano le propondrá intentar algún nuevo proyecto en común que los beneficiará.

Bienestar: Póngase contento. Hoy despertará con mucha alegría y recuperará su natural alegría por vivir.





Escorpio





Por un momento intente liberarse de los miedos internos y de los sueños no cumplidos. Sepa que nunca es tarde para alcanzarlos.

Amor: Busque un nuevo modo de amar si siente que su alma gemela no le da lo que usted quiere.

Riqueza: Esta mañana se activarán esos asuntos financieros que estaban estancados hace meses.

Bienestar: Trate de sonreírle a la vida. En esta jornada, su buen humor lo hará sentirse en la cima.





Sagitario





Durante este día, las cosas dependerán más de las situaciones y de los demás que de sus propios anhelos.

Amor: Incluya a su enamorado en las salidas que realiza junto a sus amigos.

Riqueza: Ciclo para aprovechar a agilizar esos trámites atrasados y organizar las futuras tareas.

Bienestar: Pruebe con un cambio de look, así podrá darle más fuerza a su personalidad.





Capricornio





Será una etapa óptima para canalizar su verdadera profesión. De esta forma, podrá desarrollar todo aquello que tiene en mente.

Amor: Mantenga su postura. No permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria.

Riqueza: Procure actualizar su cartera de proveedores. Conéctese con nuevos clientes.

Bienestar: Deje de abusar de su buena suerte. Evite excederse en la confianza de los demás.





Acuario





Evite dejar las cosas sin solución. No permita que conflictos antiguos de su vida se vayan acumulando en su interior.

Amor: Tendrá la posibilidad de conocer gente que le abrirá nuevos horizontes afectivos.

Riqueza: Si dispersa las ideas que rondan en su mente, perderá interesantes oportunidades en el plano profesional.

Bienestar: En caso de sentirse mal, asista a los grupos de autoayuda. Ellos lo orientarán a una vida más saludable.





Piscis





Período para reparar los daños de hace mucho tiempo atrás. Evite culparse y culpar a los otros de sus problemas.

Amor: Entenderá que su alma gemela es vital para el crecimiento personal en su vida. Déjese guiar por ella.

Riqueza: Vivirá situaciones tensas en el ámbito profesional. Le convendrá alejarse del epicentro del conflicto.

Bienestar: Incursione en el mundo de la meditación, así podrá distender sus tensiones.