"Sentí la adversidad y la agresividad del medio"

Viernes, 29 de diciembre de 2017

La periodista y conductora habló de sus comienzos y de su momento de mayor esplendor cuando fue la cara del exitoso noticiero del mediodía de Telefe junto a Jorge Jacobson





"Que te vean linda te abre puertas y está buenísimo, lo importante es mantenerte, pero te ayuda", dijo Paula Trapani en una entrevista con Tomás Dente en Vino para Vos (KZO).



La belleza y la sabiduría de la conductora y periodista fue su arma letal de la para transformarse en la cara de las noticias. Su carrera comenzó 1992 en Telefe Noticias desempeñándose como cronista haciendo coberturas de los temas importantes de la actualidad nacional. En febrero de 1999, tras 7 años como cronista, debuta como conductora de la edición de mediodía de Telefe Noticias junto a Jorge Jacobson, lugar que ocupó hasta mediados de 2005.



"Hay días que me arrepiento de haber dejado el noticiero. Lo que a mi me pasó que se me había vuelto una rutina conducir el noticiero del mediodía. No hacia más que leer. Necesitaba nuevos desafíos. Me gusta la adrenalina y me gustó cambiar", reconoció.



Trapani contó, que una vez que dejó el noticiero, le propusieron abrir las mañanas en Telefe. "Comencé a conducir 'Buenos Días, Argentina', un magazine de noticias, moda, espectáculos y cocina", pero al tiempo quedó afuera del programa cuando Verónica Lozano llegó para reemplazarla junto a Leo Montero. "Sentí la adversidad y la agresividad del medio. Me apoyé en mi marido Sebastián que siempre me apoyó en las decisiones que tomé", comentó.





En 2008 fue elegida por la producción de Marcelo Tinelli para formar parte de Patinando por un Sueño 2008, seleccionada junto a 20 personajes más. Paula resultó primera semifinalista junto a su bailarín Fernando Lupión, y fue eliminada por Rocío Marengo. "Fue un juego para mí", contó sorprendida al ver un video sobre su participación en aquel certamen.



En 2009 condujo junto a Karina Mazzocco el ciclo matutino Mañaneras, un magazine donde se trataban temas de actualidad, moda, cocina, vida cotidiana y noticias, el cual fue emitido por América TV hasta fines de 2010. "Con Karina nos costó acoplarnos, pero hoy nos llevamos bárbaro, la quiero y aprendimos a laburar juntas. Tuvimos encontronazos", aseguró Paula al ser consultada con qué profesional del medio le costó trabajar. "Me llevo laboralmente mejor con los hombres", agregó.



En cuanto a su relación con sus padres, la periodista dijo que tuvo varios desencuentros. "Hay momentos que uno aprende a valorar a las personas desde otra lugar, quizás siendo madre empecé a ver las cosas de otra manera. Cuando ellos se separaron yo me fui a vivir con mi papá, con quien tengo una relación súper fluida, en cambio con mi mamá el vinculo fue tenso", explicó.



Luego de un video emotivo que la producción le preparó con las palabras de su mamá, Trapani llorando auguró: "Ojalá podamos vernos más seguido. ella vive en Lanús y yo en Tigre. La distancia es un obstáculo".



"Este Gobierno tiene sensibilidad social", opinó la conductora cuando fue consultada sobre las políticas de Estado que está llevando a cabo la administración de Mauricio Macri.



En la sección más emotiva del programa el #MeaCulpa, Paula Trapani abrió su corazón y expresó: "No encuentro una situación puntual en este momento de arrepentimiento. Si hago un mea culpa con el tema de la presencia, me gustaría estar más con toda la gente que quiero. Muchas veces uno no puede parar".