Lionel Messi es el latino mejor pagado del 2017

Domingo, 31 de diciembre de 2017

La "Pulga" superó a Neymar y a Carmelo Anthony, entre otros deportistas, y a grandes celebridades como Sofía Vergara, Bruno Mars y Jennifer López





Lionel Messi es el latino mejor pagado del 2017 según Forbes. La prestigiosa revista además realizó una proyección y, a raíz de la reciente renovación con el Barcelona, la Pulga podría ser el futbolista mejor pagado el próximo año con 130 millones de dólares, derribando a su máximo rival, Cristiano Ronaldo del Real Madrid.



El ranking elaborado por Forbes incluye "animadores que son nativos o habitantes de América Latina, así como aquellos de origen latinoamericano que viven en los Estados Unidos".



Lionel Messi finalizó en el primer lugar entre los latinos mejor pagados con un ingreso de 80 millones de dólares en el año anterior al 1 de junio de 2017. Además, quedó en la cima en el rubro futbolistas y se ubicó en el decimocuarto lugar general del ranking de las celebridades mejor pagadas del mundo.



Entre los otros deportistas que figuran en el top ten aparece su amigo Neymar. El futbolista del PSG ocupa el sexto lugar con US$ 37 millones, seguido del basquetbolista de Oklahoma City, Carmelo Anthony (US$ 32,5) y los beisbolistas Miguel Cabrera (US$ 30,3), Albert Pujols (US$ 27,3) y Robinson Cano (US$ 26,6).



Detrás de Lionel Messi, el podio lo completan ​el comediante Louis CK, con 52 millones de dólares de ganancia, y la colombiana Sofía Vergara, 41,5 millones. En total, las diez celebridades ganaron 404,3 millones de dólares.



LOS 10 LATINOS MEJOR PAGADOS (en millones):

1- Lionel Messi (US$ 80)

2- Louis C.K. (US$ 52)

3- Sofía Vergara (US$ 41,5)

4- Bruno Mars (US$ 39)

5- Jennifer Lopez (US$ 38)

6- Neymar (US$ 37)

7- Carmelo Anthony (US$ 32,5)

8- El beisbolista venezolano Miguel Cabrera (US$ 30,3)

9- El beisbolista dominicano Albert Pujols (US$ 27,3)

10- El beisbolista Robinson Cano (US$ 26,6)