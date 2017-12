La lista negra de Coudet incluye a varios "pesos pesados"

Viernes, 29 de diciembre de 2017

El director técnico de la “Academia” tomó una fuerte medida a la hora de delinear el plantel





Eduardo Coudet, además de brindarle a los dirigentes una hoja con los posibles refuerzos para afrontar la Copa Libertadores 2018, también dejó un listado de futbolistas prescindibles, donde se destaca la presencia de varios "pesos pesados".



Aunque aún no se presentó formalmente ante el plantel (lo hará el 3 de enero, en el inicio de la pretemporada), el Chacho dialogó con Diego Milito, el flamante manager de la institución, y le avisó qué jugadores correrán de atrás para que intenten buscarle una salida.



Sergio Vittor:



Aunque terminó jugando con Diego Cocca, el Chino quedó marcado ante la gente al perder una pelota de manera infantil en el Clásico de Avellaneda ante Independiente. Por delante suyo estarán Miguel Barbieri y Lucas Orban. Además, solicitó por la contratación de dos marcadores centrales.



Egidio Arévalo Ríos:





El uruguayo no fue tenido en cuenta por Juan Fleita y correrá de atrás con Coudet, debido a que el ex Rosario Central prefiere otro tipo de volante central. Llegó libre en junio y tiene contrato con la entidad de Avellaneda por seis meses más.



Santiago Rosales:



Desde su arribo en junio de 2016, nunca logró tener continuidad en Racing. La Academia pagó 3 millones de dólares por su ficha e intentará recuperar algo de lo invertido. Hoy la opción más firme es que pase a préstamo a Belgrano de Córdoba.



Ricardo Noir:



Tras un buen andar en Universidad Católica, retornó al club pero nunca rindió. Racing lo compró en junio de 2015 a cambio de un millón de dólares.



Juan Patiño:



Llegó en el último mercado de pases por 1.5 millones de dólares por el 80 por ciento de su pase. En Avellaneda negocian un préstamo con opción de compra con Olimpia de Paraguay.



Nicolás Oroz:





Pese a su excelente andar en Chacarita, nunca pudo mostrar su habilidad en Racing. La intención será darlo a préstamo para que gane minutos de juego.



Federico Vismara:



Diego Cocca lo "colgó" y la dirigencia intentará desprenderse de él. Arribó al club en enero de 2016.