Marcelo Tinelli se aleja del fútbol de San Lorenzo

Viernes, 29 de diciembre de 2017

El vicepresidente del club solo se mantendrá vinculado con la estructura del básquet por "cuestiones laborales"





Hace poco más de un mes, presentó con entusiasmo la conformación de la nueva Subcomisión de Fútbol Juvenil, con él a la cabeza y el ex jugador Alberto Acosta como vicepresidente segundo. Sin embargo, Marcelo Tinelli, vice de San Lorenzo, hoy volvió a tomar distancia de las decisiones del club. Solo permanecerá al comando del básquet, disciplina que se quedó con el título de la Liga Nacional por dos temporadas consecutivas.



La determinación del conductor de ShowMatch tiene que ver con "cuestiones laborales". Terminó la edición 2017 de su programa en medio de la tormenta por la situación económica de la productora Ideas del Sur, propiedad de Indalo, de la que se terminó desvinculando. Y todavía no tiene cerrado su horizonte en 2018, más allá de que en la final del Bailando por un Sueño indicó que el 9 de abril estaría otra vez en la pantalla de Canal 13. Esta misma coyuntura le relató a Matías Lammens, presidente del club, y consensuaron esta salida, en la que no termina de desvincularse de la institución, a partir de su lazo con el básquet.





La intención, tanto de Tinelli como de Lammens, es que el vicepresidente se reintegre a las decisiones una vez que pueda recomponer su situación laboral. Mientras tanto, el grueso del día a día del club y las definiciones futbolísticas en pleno mercado de pases (el conjunto de Claudio Biaggio todavía no ha realizado incorporaciones) quedará en manos del presidente. El conductor y empresario detalló sus razones en un mensaje que subió a sus redes sociales.





Tinelli ya se había tomado licencia en abril, cuando tuvo un problema de salud que también lo obligó a renunciar como secretario de Selecciones Nacionales y a declinar su candidatura a presidir la Superliga Argentina de Fútbol, puesto para el que fue electo Mariano Elizondo, quien supo trabajar bajo la tutela de Tinelli en Ideas del Sur. Luego, cuando se recuperó, volvió a trabajar en el club de sus amores. Ahora es el conflicto laboral el que lo fuerza a pulsar una vez más el botón de pausa.