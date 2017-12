Las vacaciones del "gaucho" Ponzio entre caballos, asado y folclore

Jueves, 28 de diciembre de 2017

El capitán de River disfruta del descanso en Las Rosas, su ciudad natal ubicada a dos horas de Santa Fe capital





Lujosos yates, espejos de agua creados por alguna deidad, el último ritmo de moda, playas vírgenes en lugares recónditos… Algunas características de las vacaciones de los futbolistas se repite a la hora de analizar su accionar en el descanso. Una de las estrellas nacionales rompe el molde y goza de la calma de su tierra natal.



Leonardo Ponzio escapa a la media que persigue al mundo del fútbol y elige que sus horas de tranquilidad mientras aguarda por el inicio de un nueva temporada sean en Las Rosas, la pequeña ciudad ubicada a dos horas de Santa Fe capital que lo vio nacer.





"Linda tarde de trabajo en el campo", remarcó en una de las últimas fotos que compartió en su cuenta de Instagram. La selfie lo muestra con una enorme sonrisa, barba bien larga y de fondo los preparativos para movilizar a las vacas de su campo.





No es una pose buscando diferenciarse de la "normalidad" que impera entre sus compañeros. Es la práctica que repite una y otra vez el capitán de River, que a los 35 años sigue aprovechando cada instante libre para escaparse a su paraíso de apenas 17 mil habitantes.





El look habitual que utiliza en Ezeiza, cuando entrena con el Millonario, se desvanece cuando arriba a Las Rosas. Allí aparece la boina, la bombacha y la bota. Ponzio se transforma en un baqueano más.



"Soy de andar a caballo en las vacaciones. Tenemos un campo con mi familia. Mi viejo y mi vieja vienen del campo. Conozco todo y me gusta ver cuando siembran, fumigan, cosechan. Lo parí de chico y me gusta mucho. Me gusta mucho el folclore, pero también la música country americana", había confesado en una entrevista que le brindó a La Nación hace algunos meses.







El mediocampista, que cumplirá 36 años el próximo mes, se prepara para sumarse a los entrenamientos de River que se iniciarán el próximo martes 2 de enero. Claro, antes disfruta de los asados entre amigos, el folclore y los animales de su campo.