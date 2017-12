Buffarini firmó su contrato y el tercer refuerzo está al caer Jueves, 28 de diciembre de 2017 El ex defensor de San Lorenzo superó la revisión médica y se convirtió en la segunda incorporación del "Xeneize", tras el arribo de "Wanchope" Ábila. Además, Emmanuel Mas quedó a un paso de ser la segunda cara nueva



Boca lidera la tabla de posiciones de la Superliga argentina, pero su gran objetivo para el 2018 es la Copa Libertadores. Tras reunirse con Guillermo Barros Schelotto en dos oportunidades, Daniel Angelici comenzó a acelerar las gestiones por los refuerzos y le podrá dar buenas noticias al entrenador: cerró el primer fichaje y el segundo está al caer.



"Se llegó a un principio de acuerdo entre Boca y San Pablo, falta la revisión médica y algunos detalles. Como no se podía hacer el préstamo, Boca compró el pase de Julio Buffarini", aseguró Martín Guastadisegno, representante del defensor.





Pocas horas más tarde, el Xeneize confirmó la llegada del lateral derecho defensor por el que abonará 550.000 dólares por el 50 por ciento de la ficha al conjunto brasileño. El futbolista arribó a Buenos Aires desde Córdoba, realizó los controles médicos pertinentes y rubricó su contrato que lo ligará al club de La Boca por tres años y medio.





El otro que está próximo a arribar en la entidad de La Ribera es Emmanuel Mas, quien llegará para competirle al colombiano Frank Fabra. Las tratativas se encuentran avanzadas (hay una diferencia de medio millón de dólares) y podría cerrarse antes del fin de semana. La presión que podría realizar el zurdo sería clave, ya que el marcador de punta anhela volver al país para poder mostrarse y luchar por retornar a la Selección argentina.





Por otra parte, se encuentra estancada la negociación por Gustavo Gómez, debido a que el Milan por ahora prefiere cederlo a otro club de Europa y a que no hay un acuerdo económico con el defensor. En caso de no prosperar, la alternativa al ex Lanús es Lisandro López, sin lugar en el Benfica de Portugal.





Lo de Carlos Tevez también continúa sin novedades importantes. El Shanghai Shenhua le extendió el periodo de vacaciones al Apache y se sumará más tarde a la pretemporada. Mientras tantos, los abogados de su representante buscan llegar a un acuerdo para lograr su salida. El delantero ya tiene apalabrado un contrato por dos años con Boca.