Lali lanzó el videoclip del tema "Tu sonrisa" Martes, 26 de diciembre de 2017 La intérprete había presentado esta emotiva canción, dedicada a los que ya no están, durante un show en el Luna Park





Lali Espósito enfocó todas sus energías en su carrera musical durante el 2017. Además de realizar giras y ganar premios, se dio el gusto de llevar a cabo dos shows en el Luna Park en noviembre pasado.



Como regalo de Navidad para sus cientos de fanáticos, la cantante presentó el videoclip del emotivo tema Tu sonrisa, que está dedicado a los seres queridos que ya no están, pero siguen presentes a través del recuerdo.



"Sé que estás cruzando el mar / Aún te siento en la brisa / Si no puedo verte más / Aún me queda tu sonrisa /", interpreta la ex protagonista de Esperanza mía en el video en el que aparece tocando la armónica, muy emocionada.





En el Luna Park, la cantante había presentado por primera vez Tu sonrisa. Incluso, se lo había dedicado a Cris Morena (quien le abrió las puertas al mundo del espectáculo) cuando asistió a uno de sus shows.





"Con todo amor y todo respeto, te lo dedico a vos, a tus nietos, a toda tu familia, y a Romina (Yan)", dijo Lali. Luego, agregó: "Tu sonrisa habla de aquellos que ya no están y que extrañamos".



Durante este año, Espósito también lanzó los videos de las canciones Tu novia y Una na, que seguramente formarán parte de su tercer álbum solista. Hasta el momento, ha tenido muy buenos resultados con "Soy" y "A bailar".