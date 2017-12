El hijo mayor de Flor Peña, ¿de novio con Juanita Tinelli?

Martes, 26 de diciembre de 2017

Tomás y la hija del conductor se realizaron comentarios muy cariñosos a través de las redes sociales.

Días atrás, la actriz había confirmado que su hijo estaba saliendo con la hija de alguien del ambiente



"Hermosa pareja hacemos", escribió Juanita Tinelli, la hija menor del conductor de ShowMatch, en un posteo que había realizado Florencia Peña en Intagram, cuando le preguntaron si estaba de novia con Tomás, el hijo mayor de la actriz.





"Feliz Navidad hijo de mi vida, te amo fuerte", había escrito Flor con una foto de ella y el joven de catorce años. Más tarde, y ante las reiteradas consultas de los seguidores en la red, desde una cuenta que sería la de él, se dirigieron a Juana: "Te amo con toda mi alma hermosa".







Los adolescentes de catorce y quince años van juntos desde hace tiempo al colegio, incluso en su paso por el jurado del Bailando, la actriz bromeó: "Toto es el más grande, viste lo que son los chicos a esa edad, su hija también es un bombón, son compañeros, eso se puede contar".



La semana pasada, invitada al programa de Ángel de Brito, Peña confirmó que su hijo estaba en pareja: "Como suegra soy espectacular, no tengo celos, lo ayudo. Me gusta verme en este rol que no sabía cómo me iba a pegar. Me trajo una que es… no puedo decir nada. Está re de novio y bomba bomba, le pegó romántico. Quiso mandarle flores porque era el cumpleaños".



"¿Es la hija de un famoso?", preguntó, alerta Andrea Taboada para incomodidad de la invitada: "Jaja, no puedo decir nada porque cuando llego a casa me cambia la cerradura".



En ese momento, otra de las panelistas recordó que Tomás era amigo de Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri: "Se conocen porque éramos vecinos, van al mismo colegio, pero no es ella", aclaró.



Juana, es la hija menor de Marcelo Tinelli, fruto de su relación con Paula Robles, hace poco menos de un mes cumplió quince años y hizo una gran fiesta a la que asistieron todos sus hermanos, Guillermina Valdes, varios famosos y seguramente también Tomás. Flor además es mamá de Juan, de nueve años y de Felipe, de poco menos de tres meses.