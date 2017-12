Fujimori pidió "perdón" por haber "defraudado" a sus compatriotas Martes, 26 de diciembre de 2017 Desde su cama del sector de cuidados intensivos en una clínica de Lima, el ex presidente peruano condenado por crímenes de lesa humanidad grabó un mensaje en el que también agradece al actual mandatario.



Hubo más protestas y preparan reclamos formales para revocar el indulto



El ex presidente peruano Alberto Fujimori pidió "perdón" por los actos de su gobierno (1990-2000) este martes desde la cama de la clínica donde está internado, dos días después de recibir un polémico indulto del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).





"Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón", dijo Fujimori, de 79 años e internado por problemas circulatorios, en un video divulgado en su cuenta de Facebook.



El ex presidente agradeció el indulto concedido por Kuckzynski, quien logró derrotar en el ballotage de los comicios de 2016 a Keiko Fujimori, la hija del ex goberante, al capitalizar el voto de los antifujimoristas.



"La noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y pesares", expresó Fujimori en el video.





El indulto a Fujimori, decretado en la víspera de Navidad, ha desatado una nueva tormenta política contra PPK, quien el jueves se libró de ser destituido por el Congreso al recibir apoyo de una parte del fujimorismo.



Kuczynski justificó el lunes el indulto, que ha polarizado al país y desatado protestas en las calles de Lima, alegando que lo otorgó para reconciliar al país antes que éste muera en prisión.



Fujimori, quien cumplía desde hace 12 años una condena a 25 años de prisión por corrupción y crímenes contra la humanidad, fue trasladado el sábado desde su celda en un cuartel policial a una clínica debido a una arritmia e hipotensión.



El feriado por la Navidad no fue impedimento para al menos 5.000 peruanos que salieron a las calles de Lima para manifestarse en rechazo al indulto humanitario. Los protestantes también exigieron la salida del actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, a quien acusan de negociar políticamente la medida.



"¡Fuera, fuera PPK!, ¡Fuera, fuera PPK!", corearon con furor los manifestantes que tomaron las calles al anochecer -convocados por colectivos civiles a través de las redes sociales- al pronunciar el acrónimo del nombre del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski.



La marcha recorrió céntricas calles de la capital bajo fuerte custodia de la policía antimotines. Los custodios buscaban evitar que los manifestantes se dirijan hacia la clínica donde Fujimori está hospitalizado en cuidados intensivos por una arritmia cardíaca y una baja de presión arterial.





"Fujimori, asesino y ladrón. ¡No al indulto!", reclamaba una de las múltiples pancartas que portaron los detractores, mientras marchaban a paso lento llevando una enorme bandera del Perú como estandarte.



La marcha se alimentó de duras consignas contra PPK, porque el mandatario prometió durante la campaña electoral de 2016 no liberar a Fujimori.