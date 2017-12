Horóscopo para hoy 26 de diciembre del 2017 Martes, 26 de diciembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Mida cautelosamente cada paso que de en relación a ese asunto que lo preocupa. Evite seguir sus impulsos irreflexivos.

Amor: Los requerimientos de su pareja lo asfixiarán. Trate de dar mensajes claros y su situación amorosa mejorará.

Riqueza: Con la luna en su signo, apueste de lleno a su profesión con la certeza de que logrará sus objetivos.

Bienestar: No postergue la compra de la entrada a ese espectáculo que tanto le atrae. Dese el gusto, se lo merece.





Tauro





Durante esta jornada, las dudas lo invadirán y se verá imposibilitado a tomar una determinación importante en su vida.

Amor: No mezcle el amor y el trabajo, podría tener conflictos con su entorno y perjudicar su futuro laboral.

Riqueza: Sus ideas se cotizan como nunca y otro tanto pasará con su increíble capacidad para liderar grupos.

Bienestar: Trate de desintoxicar su mente y espíritu optando por alguna terapia psicológica.



Géminis





Lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgirán en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado.

Amor: No se sienta amenazado por las críticas que le hace su alma gemela. Reflexione y verá que son razonables.

Riqueza: Trate de no utilizar la improvisación en temas económicos porque el resultado será negativo y tormentoso.

Bienestar: Baje las exigencias mentales y tómese tiempo para ver lo que registra su cuerpo.





Cáncer





Relájese, ya que podrá desarrollar su visión creadora siempre y cuando lo que usted desee sea lo suficientemente fuerte.

Amor: Momento de incorporar a la relación más romanticismo para salir de la rutina y devolverle la pasión a la pareja.

Riqueza: Trate de recuperar el tiempo perdido y confíe en su estrategia. Póngala en práctica.

Bienestar: No se olvide que la terapia del canto puede resultarle muy beneficiosa para distraerse de la rutina.





Leo





Su falta de concentración y dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese.

Amor: Los conflictos amorosos continuarán. Tal vez sea la hora de reflexionar si esa relación le es grata para su vida.

Riqueza: Si se propone diferentes alternativas en lo laboral, ayudará a dar un impulso renovado en la relación con sus pares.

Bienestar: Buena jornada para pasar una tarde maravillosa al aire libre junto a sus seres queridos.





Virgo





Esta mañana, lo invadirá un profundo estado de nostalgia que lo ayudará a conectarse nuevamente con sus sueños e ilusiones.

Amor: Tenga fundamentos antes de hacerle reclamos a la persona que ama. Una discusión por celos podría arruinar el día.

Riqueza: Empiece a desplegar sus nuevas estrategias en el ámbito laboral.

Bienestar: No es una jornada para esfuerzos. Dedíquese a leer un libro, escuchar música y descansar.





Libra





Siga encarando las cosas tal como ahora. La confianza en usted mismo le permitirá esquivar las dificultades sin demasiado esfuerzo.

Amor: La comunicación dejará de ser fluida y habrá que reemplazarla por demostraciones de afecto.

Riqueza: Teniendo la Luna en oposición, el ámbito profesional podría convertirse en un campo de batalla. Logre contener su ira.

Bienestar: Alguien muy querido podría ayudarlo a mantener su equilibrio emocional y mental, evitando que se desborde.





Escorpio





Tenga serenidad, no de un sí apresurado. Se le presentarán decisiones que no podrá tomar en un solo día.

Amor: Cambie el estilo de la relación y déjese llevar por sus sentimientos más íntimos. Esto lo ayudará a restablecer el vínculo.

Riqueza: Empiece a comprar sólo lo justo y necesario. De lo contrario, su economía no resistirá.

Bienestar: Deje de lado el dramatismo, sus amigos lo ayudarán a ver los problemas desde otro punto de vista.





Sagitario





No permita que las complejidades cotidianas lo perturben emocional y psíquicamente.

Amor: Trate de ser sincero con su pareja, no le cree falsas expectativas.

Riqueza: Existe un tema económico que necesitará de su rápida respuesta. No se demore.

Bienestar: Cuide su dieta y evite dejarse llevar por los excesos.





Capriornio





Busque liberarse de los obstáculos que lo angustian en su vida. En vez de preocuparse, será mejor que actúe.

Amor: Será una jornada oportuna para aclarar conflictos con su pareja y ver todo desde la perspectiva del otro.

Riqueza: Utilice su condición de líder para ganar un espacio en lo laboral.

Bienestar: Evite realizar varias cosas a la vez. Disfrute y otórguele su tiempo a cada una de ellas.





Acuario





Su inquietud acelerará sus pasos. Evite la imprudencia y trate de realizar una cosa por vez, de lo contrario, no podrá cumplir con su objetivo.

Amor: El trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención. No descuide a su pareja.

Riqueza: Sus planes siguen encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa.

Bienestar: Buen momento para poner en orden su hogar y desprenderse de cosas que ya no son útiles para usted.





Piscis





Aproveche el día de hoy en el ámbito profesional. Sus ideas valiosas lo ayudarán a obtener los mejores resultados.

Amor: La clave de la jornada será la sensualidad y la pasión. Entréguese a disfrutar por completo con su pareja.

Riqueza: Se sentirá presionado por algunos temas financieros. No se exaspere.

Bienestar: Postergue los desafíos profesionales y procure entrar en contacto con su costado espiritual.