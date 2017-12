Tapia confirmó dónde y cuándo se despedirá la Selección del país

Domingo, 24 de diciembre de 2017

El conjunto que capitanea Lionel Messi jugará un partido en Buenos Aires antes de partir a la pretemporada en Barcelona, donde también disputará un amistoso. Luego, el sueño de Rusia 2018





Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, confirmó en charla con Radio Mitre cómo se desarrollará la despedida de la Selección en el país antes de partir hacia Barcelona, donde realizará una especie de pretemporada en la previa de Rusia 2018. El elenco capitaneado por Lionel Messi recibirá el cobijo del público argentino el 30 de mayo en La Bombonera. Hay un adversario que pica en punta. "Bolivia tiene cobrado el cachet por un partido que se iba a jugar con la Selección local", explicó, aunque no descartó la posibilidad de modificar el nombre del rival.



El plantel que comanda Jorge Sampaoli viajará el 1 de junio a Barcelona y el 8 disputará allí la última prueba antes del inicio del Mundial; luego se trasladará hasta Moscú. En marzo, además, Argentina jugará ante Italia y, muy probablemente, frente a España, también como parte de su preparación para la máxima competencia.





LAS FRASES MÁS DESTACADAS DE CLAUDIO TAPIA



"Lo tomo como de quien viene cuando dicen que la AFA favorece a Boca. No voy a negar que soy socio de Boca, que mis hijos tienen un palco que yo ocupaba, pero trabajamos para todos los clubes. Si fuera tanto como dicen, Barracas Central no podría pasar por lo que está pasando (está antepenúltimo en la Primera B); soy el presidente con uso de licencia".



“He ayudado a River en todo, nos expusimos a dos sanciones de FIFA por acompañar el reclamo en el caso Lucas Alario. Rechazamos el transfer dos veces. Todos tienen la misma importancia para nosotros”.



“He hablado con Tevez, nos reunimos en su casa, tomamos mate. Tenemos una relación de amistad con Carlitos. Su vuelta al fútbol argentino sería importantísima para la Superliga. Y si hay una necesidad de ayudarlo, lo vamos a hacer, lo mismo con todos los jugadores del fútbol”.

“Si se diera una situación como la de Newell’s, que se le descontaron puntos, a Boca y River, se hará lo mismo. Se elevará al Tribunal de Disciplina y ahí se determinará”.

“El reconocimiento de la gestión se dio después del triunfo ante Ecuador. Todos saben lo que estaban esperando. Iban a intentar pedir la cabeza de Sampaoli. Y él se la jugó por patriotismo, por querer dirigir a la Selección. No era fácil”.



“Yo podría haber dejado a Edgardo Bauza y, si no clasificábamos al Mundial, culpar a los demás, con un equipo sin identidad, sin resultados. Hicimos una apuesta. En esta Eliminatoria Messi no jugó varios partidos. Y terminamos clasificándonos terceros”.