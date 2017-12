Un subcampeón mundial con la Selección volvería a San Lorenzo

Sábado, 23 de diciembre de 2017

Pablo Zabaleta abrió una puerta para volver dentro de dos años al club que lo vio nacer como futbolista profesional





En 2005, Pablo Zabaleta fue transferido de San Lorenzo al Espanyol de Barcelona y desde allí cimentaría su carrera en el fútbol europeo. Con gran recorrido en la Selección y nueve temporadas con un muy buen nivel en el Manchester City (antes de arribar al West Ham, donde juega actualmente), ve en el horizonte la recta final y abrió una puerta para volver al Ciclón.



"Nunca descarto nada porque en el fútbol es muy difícil poder predecir qué es lo que puede pasar en seis meses, un año o incluso dos. Tengo 32 años, no soy un pibe joven; en dos años más tendré 34 y ahí estaría la posibilidad de decidir qué hacer", manifestó el lateral derecho, en diálogo con Fox Sports.





De todas maneras, el futbolista que fue subcampeón del mundo en Brasil 2014, aclaró que "no quiero forzarme a tomar una decisión de la que no esté seguro", pero al mismo tiempo remarcó que "el deseo de volver a Argentina, como muchos lo han hecho, siempre está".





Zabaleta cumplirá 33 años en enero y es posible que en 2020, a quince años de su despedida de la entidad de Boedo, vuelva a vestir la camiseta azulgrana. "Mi deseo es volver a San Lorenzo, sería algo realmente espectacular. Fue el que me formó, en el que pasé años viviendo en la pensión y un montón de momentos muy lindos", declaró, pero volvió a advertir que no lo hará si no está "a la altura de la exigencia del club".



Por último, puso como ejemplo el caso de Fabricio Coloccini, quien después de muchos años jugando en la Premier League regresó a la institución y no logró el nivel ni la continuidad esperada: "Vivió situaciones que no fueron fáciles. Por eso hay que hacer un análisis profundo y tomar una decisión".