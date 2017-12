"Le dieron de alta, pero tiene que tener alguien que lo cuide las 24 horas"

Viernes, 22 de diciembre de 2017

Laura Ferrer, la hija del corazón del actor, contó a Teleshow cómo está su papá tras haber estado internado por un síndrome confusional hiperactivo





Emilio Disi (74) fue dado de alta tras haber estado internado por un cuadro de síndrome confusional hiperactivo. El actor se encuentra bien de ánimo, pero necesita una persona que lo cuide las 24 horas, según contó a Teleshow su hija del corazón, Laura Ferrer.



Tras haber estado unos días en el instituto Fleming, Emilio fue dado de alta el miércoles y aunque ya se encuentra en su casa, deberá estar con alguien que lo atienda día y noche durante un mes, aproximadamente, hasta que él recupere fuerzas.



"No tiene fuerzas ni para pararse", contó Laura, mientras la familia espera que la obra social le de una respuesta y le brinde las personas que el actor necesita para que lo asistan.



Mientras tanto, ella y su mamá Elvira, mujer y compañera incondicional de Disi desde hace casi tres décadas, lo cuidan: "Nos turnamos. Pero nosotras no tenemos fuerza. Mis otras hermanas están de viaje, ayudan mucho mis hijos, sus nietos, pero ellos trabajan y estudian todo el día. El otro día mi mamá se cayó con él cuando lo ayudaba a levantarse, se fueron los dos de cabeza, pero están bien".



A pesar de que físicamente necesita ayuda para moverse, Emilio se encuentra muy bien de ánimo y regresar a su hogar, sin dudas colaboró para eso: "Está feliz", aseguró su hija, que confesó que su papá "es un mal paciente que no hace caso" y contó que, fiel a su estilo, está siempre haciendo chistes.





Con el amor incondicional de su familia, el actor está también acompañado por sus amigos de siempre, Lito Grass, Luis Brandoni, Mauro Dana Alice, Carlitos Rottemberg y Javier Faroni, entre otros. Ellos "son de fierro" y "ayudan mucho" a la familia.



Emilio, y sobre todo Laura, se apoyan mucho en Dios para transitar este difícil momento, incluso ella lo "obligó" a ir a ver al Padre Ignacio, en Rosario, cuando él comenzó con los problemas de salud.



Rodeado de familia y amigos, y de buen ánimo (un factor importantísimo en estos casos), el actor espera recuperar fuerzas en los próximos días, ya que se encuentra "muy débil", producto de la neumonía primero y luego del estado confusional. En lo que a controles respecta, se tiene que tomar la presión habitualmente, cosa que le hace su mujer y cuyos resultados le están dando dentro de los parámetros normales.