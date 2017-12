"La violencia que vivimos esta semana se puede volver a repetir" Miércoles, 20 de diciembre de 2017 "No creo que sea la última vez que veamos hechos como estos, es preferible estar prevenidos", sostuvo la vicepresidente sobre los incidentes ocurridos durante las protestas en el centro porteño



En la última conferencia del ciclo 'Qué pretendo para la Argentina' Gabriela Michetti dio definiciones muy fuertes sobre la violencia y la represión durante la última semana en el marco del debate sobre la Reforma Previsional. "No creo que sea la última vez que veamos hechos como estos, es preferible estar prevenidos, la violencia que vivimos esta semana se puede volver a repetir", advirtió la vicepresidente, que además se mostró cauta respecto a la denuncia de Elisa Carrió sobre un posible intento de golpe institucional. "Nunca me animo a hacer ese tipo de declaraciones tan vehementes, tal vez ella tiene más información que yo", aclaró. Y continuó: "Preferiría tener algo que me sustente, un documento, una charla que escuché, no me animo a decir que hubo un intento destituyente pero sí creo que hay mucha gente a la que le alegraría que nos vaya mal".



Después, y ante una pregunta concreta, no esquivó la discusión sobre los operativos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal el jueves pasado y con la Policía de la Ciudad y Gendarmería este lunes. "Hay que ir ajustando cada vez más la manera en que la seguridad tiene que manejarse en esas situaciones. En la Argentina es muy difícil, en términos culturales, porque en temas de seguridad tenemos una marca enorme con lo militar y las aberraciones que vivimos en la Dictadura. Todavía la represión se ve como una cosa terrible y por eso gran parte de la sociedad se pone del lado del que hace lío", indicó. Pero luego logró un fuerte aplauso de empresarios, embajadores, profesionales de la salud y de distintos ámbitos que se congregan semanalmente en los almuerzos del Rotary Club de Buenos Aires cuando pidió que las fuerzas de seguridad "hagan cumplir la ley". "No puede hacerla cumplir con armas (se refería a la orden de una jueza porteña) entonces, ¿cómo la va a hacer cumplir? Tenemos un debate pendiente que no sé cómo lo vamos a dar pero que definitivamente hay que darlo", continuó. Luego ofreció ejemplos de otros países para pedir un cambio como en Canadá u otras naciones: "Si una persona genera semejante nivel de violencia las fuerzas de seguridad actúan sacando a esa gente como la tenga que sacar, si no podés sacarla agarrándola como indica el protocolo de seguridad, inmediatamente pasás al camión hidrante y sino tirás balas de goma no sé si a las piernas o lo que sea que indique el protocolo. No sé cómo pero algo hay que hacer".



Al respecto y después de los aplausos, se mostró muy enfática porque "no podemos tener a estos tipos frente al Congreso rompiendo la plaza".



Incluso antes de irse tuvo un aparte con varios periodistas, entre ellos Infobae, en el que repitió su planteo y aclaró que "si hay abusos la justicia lo tiene que determinar, los jueces no pueden hacerse los tontos porque hoy hay imágenes, cámaras y se puede saber". "Al tercer abuso que se condene va a haber un retroceso", pronosticó y lo mismo dijo para el caso de los hechos de violencia: "La ley y la condena tiene un efecto disuasorio".







Cerca de la Vicepresidenta se encontraban sus custodios y ella, como lo hizo el Presidente con los policías heridos, elogió su tarea. "Están dispuestos a dar la vida por mí, no les estamos pagando ni por asomo lo que están dispuestos a hacer", los mimó y comparó con los gendarmes que "están dispuestos a dar la vida por nosotros" por lo que pidió "dejar de jorobar con este tema y debatirlo".



En la extensa charla pública con la periodista Clara Mariño, Michetti ofreció su visión sobre la última semana. "Puede haber matices, no todos tenemos las mismas conclusiones", reconoció por primera vez sobre diferencias internas en el gabinete que luego reiteró. "Hay dirigentes políticos que le tienen miedo a este cambio porque saben que con sus maneras no se van a poder adaptar" describió su impresión sobre la resistencia que generó la nueva ley de jubilaciones en la oposición. Y concluyó que "acuden a lo primero que tienen a mano que es la violencia y a algunos que no están viviendo de manera digna y que están más dispuestos a rebelarse, aprovechan eso que siempre aprovecharon como lo hicieron con el clientelismo".





Sorprendió además al sincerarse y contar que había propuesto "un camino distinto para esta ley" pero que "tampoco soy una experta en comunicación por lo que he preferido apoyar la espalda en las personas que nos hacen la comunicación. Algunos que estamos en el Gobierno habíamos propuesto hacerlo de otra manera, tal vez el costo hubiera sido mejor pero es contrafáctico hoy".



Como primera minoría en el Congreso, la pregunta obligada fue si Cambiemos seguirá buscando ampliar la base política y sumar aliados. "Absolutamente", respondió Michetti que devolvió la pregunta con un pedido a los presentes: "No sólo necesitamos más socios políticos sino de los distintos sectores, incluso las ONG, y el Rotary".



A modo de balance subrayó que "hemos pasado la prueba de mostrar que si no es peronismo se cae el gobierno, el año pasado también fue un momento crítico y lo pudimos pasar".



Eso sí, no pudo escapar a la pregunta respecto a cómo será el Senado los próximos años con Cristina Kirchner en una banca. Michetti mencionó que "trabajábamos con mucha serenidad y mucha paz con Miguel Ángel Pichetto". Y puso un paréntesis sobre la ex Presidenta: "Dependerá de cómo ella se quiera relacionar con los presidente de bloque, uno no sabe si va a ser una senadora como era o una ex presidenta que discuta todo y tenga más centralidad, eso a Pichetto lo va a complicar".



Finalmente dejó intranquila a su audiencia: "El problema es grave, por eso el sistema previsional iba a estallar, la deuda anual de Estado argentino son 600.000 millones de pesos".