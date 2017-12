Paolo Guerrero jugará el Mundial de Rusia

Miércoles, 20 de diciembre de 2017

El delantero había sido suspendido por 1 año pero el tribunal de apelación redujo la pena, según confirmó uno de sus abogados





Este miércoles uno de los abogados de Paolo Guerrero, Bichara Neto, confirmó al sitio Globoesporte que el Tribunal de Apelación de la FIFA redujo la sanción impuesta anteriormente por la Comisión Disciplinaria a la mitad. De esta manera, el delantero llegará al Mundial de Rusia 2018.



"Guerrero quedó extremadamente feliz con la noticia, pero entendemos que ese es otro paso en esa batalla. Por supuesto que ir a la Copa del Mundo es lo que él quería, pero también tiene un contrato con el Flamengo y queremos reducir la pena aún más o eliminarla", señaló la defensa del futbolista al sitio brasileño.



"Tras analizar todas las circunstancias específicas del caso, en particular el grado de culpabilidad del jugador, la Comisión de Apelación de la FIFA consideró que un periodo de inelegibilidad de seis meses es una sanción proporcionada", sostuvo la Casa Madre del fútbol Mundial



De esta manera, el jugador de 33 años podrá volver a las canchas a partir del 3 de mayo de 2018, ya que la sanción rige desde 3 de noviembre de este año, cuando se le puso un "castigo provisional" mientras avanzaba la investigación.



Guerrero había dado positivo en un control de dopaje luego del partido entre Argentina y Perú disputado el 5 de octubre en La Bombonera, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. En su organismo se halló "el metabolito de la cocaína benzoilecgonina", una sustancia incluida en la Lista de Prohibiciones de la AMA 2017 en la clase "S6: estimulantes".





Apenas se conoció su caso de doping, el futbolista del Flamengo manifestó públicamente que era inocente y recalcó que nunca consumió cocaina. "Yo no he hecho absolutamente nada, estoy probando que soy inocente, tengo 16 años de carrera, me sometí a 30.000 millones de exámenes antidoping y nunca tuve absolutamente nada", expresó el pasado mes de noviembre en diálogo con Canal N.



La defensa del delantero pudo demostrar que había consumido un té de coca sin consentimiento, recetado por una nutricionista de la selección peruana, que desconocía que estaba prohibido por la FIFA.