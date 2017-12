Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Independiente Miércoles, 20 de diciembre de 2017 El técnico campeón de la Copa Sudamericana publicó una extensa carta en las redes sociales para comunicar que no seguirá el frente del "Rojo" por los problemas con la Barra



El ciclo de Ariel Holan en Independiente terminó de la manera menos esperada. El entrenador publicó una extensa carta en las redes sociales donde comunicó que no seguirá en la institución a raíz de los problemas extrafutbolísticos que debió afrontar tras el conflicto con la Barra.



"La integridad física de mi familia, de alguno de mis colaboradores y la mía propia estuvo en grave riesgo. Una situación que no estoy dispuesto ni a tolerar, ni a convivir y creo que ningún trabajador debería aceptar", explicó en la carta que colocó en su cuenta oficial de Twitter.



"Es inconcebible que el DT y su familia tengan que movilizarse con custodia policial por todos lados, día y noche. Mi prioridad absoluta es mi familia y su tranquilidad. Eso no es negociable", advirtió.



El hecho que desencadenó este desenlace ocurrió el 20 de octubre pasado, cuando el técnico fue interceptado por el barra, Pablo Bebote Álvarez. El líder de la facción violenta que domina la tribuna se subió a su auto y le exigió una suma en dólares para realizar un viaje a Paraguay, donde jugaría Independiente. Si bien Bebote está preso hace ya dos meses, Holan debió continuar con custodia permanente por las amenazas que recibió.



"Es por ello que yo quiero dejar el camino libre para que el presidente pueda continuar con la recuperación institucional iniciada y yo dar un paso al costado. Es una decisión muy difícil, que he tomado racionalmente en el seno familiar y es indeclinable", confirmó su salida tras publicar los diversos argumentos que motivaron esta determinación.



El técnico de 57 años se sostuvo un año en el cargo y obtuvo la Copa Sudamericana de esta temporada, quebrando una racha de siete años de sequía sin títulos en la institución. Al mismo tiempo, dejó al equipo en la 6ª colocación de la Superliga a 9 puntos del líder Boca y con un partido menos.



Si bien la noticia cayó como un balde de agua fría, son tres los candidatos que se instalaron inmediatamente para reemplazarlo. Tras la confirmación de que Jorge Almirón dirigirá al Atlético Nacional de Colombia, los que quedaron en carrera son Matías Almeyda, Pablo Guede y Eduardo Domínguez.