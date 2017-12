Macri retoma la agenda internacional con tres viajes de alto impacto

Miércoles, 20 de diciembre de 2017

El presidente viajará mañana a Brasil por la cumbre del Mercosur; en enero visitará Rusia y estará en el Foro de Davos





Después de un impasse por la campaña electoral el presidente Mauricio Macri retomará desde mañana su agenda internacional con tres viajes de alto impacto político: el jueves estará en Brasil por la cumbre del Mercosur y en enero le espera un periplo de una visita oficial a Rusia y en Suiza asistirá al Foro Económico de Davos.



Luego de una escala local en Jujuy durante la tarde de hoy, Macri se trasladará esta noche a Brasilia donde estará el jueves para asistir al cambio de mando del Mercosur. Allí la Argentina entregará a Brasil la presidencia pro témpore del bloque regional con la mirada puesta en el acuerdo de libre comercio que se especula con cerrar a mitad de enero con la Unión Europea.



"Todos esperábamos entregar la presidencia pro témpore a Brasil con el acuerdo de la Unión Europea ya firmado pero no va a ser posible. Ahora hay que apurar las negociaciones porque después se vienen las elecciones en Brasil y todo se complicará", dijo a Infobae un encumbrado funcionario del Gobierno. Se refería así al frustrado intento de Macri de cerrar en medio de la reciente cumbre de la OMC el acuerdo UE-Mercosur. La dureza de Francia y de otros países europeos de fuerte producción agrícola frenaron el anuncio del acuerdo.



No obstante, en la cumbre de mañana en Brasilia el Mercosur dará un nuevo gesto de unidad y se espera que allí Macri retome las críticas contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Según dijeron a Infobae fuentes calificadas de la Cancillería, otro de los temas que podría surgir del encuentro de presidentes es la decisión de la Argentina de dar un paso al costado en la Unasur. Este es un tema que viene hablando Macri con sus pares de la región. La Argentina no pudo imponer el secretario general de la Unasur durante su presidencia que culmina este mes y tampoco logró que se avance con los proyectos de infraestructura regional. "Tenemos una posición muy crítica del estado actual de la Unasur que vamos a compartir con nuestros vecinos", se limitó a decir anoche un ministro.





En paralelo a esto, se supo que el presidente de Brasil, Michel Temer, al igual que el de Paraguay, Horacio Cartes, coincidieron con Macri en sus críticas a la Unasur y por ello es muy probable que en la cumbre de mañana en Brasilia se aborde el tema en cuestión. Más aun, estos tres presidentes coinciden en acusar a Venezuela por los desplantes que hubo hacia la Argentina en la Unasur.



Luego de las fiestas, que en principio Macri las pasará con su familia entre la quinta de Olivos y Villa La Angostura, se prevé un enero movido en materia internacional para el Presidente.



El 22 y 23 de enero Macri llegará a Moscú donde lo espera su par Vladimir Putin con una agenda cargada de temas bilaterales: entre ellos, la cooperación en materia de seguridad, el incremento comercial entre ambos países y las inversiones rusas en materia de energía nuclear y astilleros. También se tratará un tema que complica la balanza comercial entre ambos países y que durante la gestión de Cristina Kirchner nunca se resolvió como es la diferencia de números que tienen ambos países a la hora de evaluar la balanza comercial, ya que Rusia cataloga los productos importados de la Argentina por origen y nuestro país lo hace por lugar de embarque, con lo cual nunca logran coincidir los números de ambas aduanas. Este es un tema que les preocupa a los rusos y que quieren resolver.



Vladimir Putin (Reuters)

A su vez, se sabe que el embajador argentino Ricardo Lagorio está trabajando intensamente en Moscú con una amplia agenda para que Macri y Putin desplieguen para fortalecer las relaciones bilaterales. Allí se incluye la intención de la Argentina de aumentar el volumen de exportaciones de productos alimenticios y trabajar también en forma conjunta por acuerdos de seguridad y defensa. De hecho, el presidente de Rusia se comunicó por teléfono hace un mes con Macri para enviar un sumergible que estuvo trabajando en el Sur para la búsqueda del submarino ARA San Juan. El buque ruso Pantera Plus estuvo en Comodoro Rivadavia para las tareas de búsqueda del submarino argentino para determinar señales a 477 metros de profundidad.



La agenda de Macri y Putin se terminó de cerrar hace 10 días cuando visitó la Casa Rosada el consejero nacional de seguridad de Putin, Nicolai Patrushev, y con una visita de empresarios rusos que están interesados en inversiones para astilleros, ferrocarriles y agroalimentos de la Argentina.



Luego de su visita a Rusia, el presidente Macri partirá a Suiza para estar presente en el Foro Económico de Davos, entre el 23 y el 26 de enero. El jefe de Estado argentino estuvo en su primer año de mandato en Davos pero el año pasado se había ausentado. Ahora retomará la agenda internacional con la intención bien clara de atraer inversores. A esta cumbre de empresarios y jefes de Estado viajarán junto con Macri el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el canciller Jorge Faurie, Horacio Reyser que es secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos Internacionales.



"Tenemos mucho para mostrarle al mundo y esperamos que haya inversores interesados en ver la nueva Argentina que empieza a levantar vuelo y a exponer logros claros en materia económica", dijo a Infobae un funcionario del Gobierno que prepara este viaje de Macri a la vidriera del mundo financiero internacional.



En el Gobierno sostienen que los tres viajes de Macri, el de Brasil, Rusia y Suiza, tienen un "alto impacto" internacional y forman parte de la agenda diplomática que busca retomar el presidente luego de las elecciones de octubre.



Por el momento, se canceló una eventual visita de Macri a París y tampoco viajará a Estrasburgo para estar en el Parlamento Europeo. En rigor, esta última visita había sido pensada si se cerraba el acuerdo UE-Mercosur.