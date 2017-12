El "grupo de la muerte" que podría tocarle a Boca o River Miércoles, 20 de diciembre de 2017 El "Millonario" y el "Xeneize" estarán en el bombo de los cabeza de serie, pero podrían llegar a tener una zona complicada si el sorteo no los favorece



El único que ya conoce su posición en el sorteo de la Copa Libertadores que se realizará esta noche es Gremio, que será el cabeza de serie del Grupo 1. Los restantes integrantes del bombo 1 serán sorteados entre las otras siete zonas. River y Boca estarán entre esos protagonistas restantes, conociendo que evitarán a los otros equipos del primer copón.



De este modo, no podrán jugar en la fase inicial ante el mencionado Gremio (Brasil), Atlético Nacional (Colombia), Peñarol (Uruguay), Santos (Brasil), Corinthians (Brasil) y Cruzeiro (Brasil).





También el Millonario y el Xeneize tienen en claro por reglamento que no podrán chocarse con los otros argentinos que accedieron de manera directa a la fase de grupos. Es decir, evitarán a Independiente, Estudiantes, Racing y Atlético Tucumán.





La única excepción por la que podrían toparse con un club del mismo país es si Banfield supera la fase 2 y arriba hasta la fase de grupos. Allí el Taladro podría compartir zona con cualquiera de los argentinos mencionados.



Frente a este panorama, River o Boca podrían llegar a compartir un grupo con Palmeiras, Millonarios (o Colo-Colo) y Nacional de Uruguay (u Olimpia de Paraguay). Cabe destacar que tanto Nacional como Olimpia deberán disputar las fases previas para acceder a la zona de grupos.



Mientras que una zona más benévola estaría compuesta por Bolívar de Bolivia, Real Garcilaso de Perú y Monagas de Venezuela, anteúltimo equipo del ranking Conmebol.



LOS "GRUPOS DE LA MUERTE" PARA INDEPENDIENTE, RACING Y ESTUDIANTES



Independiente y Estudiantes estarán en el bombo 2, por lo que compartirán su zona indefectiblemente con Gremio, Atlético Nacional, Peñarol, Santos, Corinthians o Cruzeiro.



Mientras que la zona podría completarse con Flamengo (si no les toca un brasileño) o Millonarios. Y del bombo 4 también podrían recibir a poderosos como Olimpia o Nacional –si no sale sorteado Peñarol–.



Racing, integrante del bombo 3, vive una situación similar ya que sí o sí se topará con uno de los cabeza de serie anteriormente mencionados y también podría cruzarse con Olimpia o Nacional si clasifican desde las fases iniciales. El otro candidato poderoso a sumarse a su grupo es Cerro Porteño –bombo 2–, además del ya mencionado Palmeiras.



LOS BOMBOS



Cabezas de serie: Gremio (BRA) (por ser el defensor del título), Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), Atlético Nacional (COL), Peñarol (URU), Santos (BRA), Corinthians (BRA) y Cruzeiro (BRA).



Bombo 2: Independiente (ARG) (por ser campeón de la Copa Sudamericana), Emelec (ECU), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Palmeiras, Libertad (PAR), Bolívar (BOL), Universidad de Chile (CHI).



Bombo 3: The Strongest (BOL), Colo Colo (CHI), Racing (ARG), Flamengo (BRA), Defensor Sporting (URU), Alianza Lima (PER), Real Garcilaso (PER), Millonarios (COL).



Bombo 4: Atlético Tucumán (ARG), Deportivo Lara (VEN), Delfín (ECU), Monagas (VEN) y los cuatro ganadores de la fase tres.