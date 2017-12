Almirón fue confirmado oficialmente como nuevo entrenador de Atlético Nacional Miércoles, 20 de diciembre de 2017 El ex técnico de Lanús llegó a un acuerdo y dirigirá al conjunto colombiano a partir de 2018



Luego de frustrarse su llegada a la Unión Deportiva Las Palmas de España, finalmente Jorge Almirón confirmó su arribo a Colombia, para comandar a uno de los equipos que pretende ser animador del certamen de su país y también de la Copa Libertadores 2018: Atlético Nacional de Medellín.



El entrenador argentino de 46 años viene de ser subcampeón de América con Lanús, tras caer en la final con Gremio de Porto Alegre. Su vínculo con la entidad granate finalizó una vez concluida esa competición, ya que el ex futbolista tenía decidido despedirse y no llegó a dirigir la última jornada en la Superliga (lo reemplazó Ezequiel Carboni).



En los últimos días sonó su nombre en Independiente, ya que Ariel Holan podría despedirse en cuestión de horas. Sin embargo, Almirón aceptó otro desafío en el extranjero y dirigirá por quinta vez fuera del país: antes siempre había sido en México (Dorados de Sinaloa, Veracruz, Correcaminos y Tijuana).



Acumula tres títulos en su corta trayectoria como estratega, todos con el buzo de DT de Lanús: el campeonato, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina 2016. Cabe destacar que el cuadro Paisa es el que más certámenes domésticos tiene (16) y también alzó la Libertadores en dos oportunidades (1989 y 2016).