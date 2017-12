El representante de Tevez "no descarta" que se retire Martes, 19 de diciembre de 2017 Adrián Ruocco habló sobre la actualidad del futbolista y respecto de las chances concretas que tiene "El Apache" de volver a Boca



Cuando todo parecía indicar que Carlos Tevez estaba a un paso de volver a Boca, la negociación se enfrío. "El Apache" debe resolver primero su salida del Shanghai Shenhua de China, donde aún tiene contrato por un año más.



Adrián Ruocco, representante de Tevez, coincidió con el presidente del "Xeneize", Daniel Angelici, quien este lunes afirmó que el regreso "está alejado" debido a que aún no se firmó la rescisión del contrato que une al futbolista con el club asiático. En ese marco, el agente no descartó un eventual retiro del delantero.





"Hay que ser respetuoso con el tema de contrato que Carlos tiene con el club chino, que está vigente. No hay ninguna negociación iniciada con ningún club hasta tanto no se resuelva eso", sostuvo Ruocco, quien desmintió las declaraciones del vicepresidente 2° de Boca, Horacio Paolini, respecto de un posible anuncio de la vuelta de Tevez a Boca "antes de las Fiestas".



En diálogo con "El Superclásico" por Radio Rivadavia, el agente aseguró que Tevez "está a disposición del club" chino ya que "el contrato está para respetarlo". "Boca es respetuoso de ese vínculo y no va a iniciar una charla que entorpezca la negociación. Estamos haciendo un camino prolijo, haciendo las cosas como se deben hacer", agregó. y evitó establecer plazos respecto de cuándo se destrabará la situación del jugador.





Al ser consultado sobre un posible retiro del "Apache", Ruocco no esquivó el tema: "No descarto nada. Uno trata que Carlos siga jugando porque la vida útil de los jugadores se extendió. Hoy hay jugadores en el campo de 37 o 38 años, él tiene 33 y sería una pena que se retire. Yo trato de estimularlo y de ponerle objetivos nuevos para que, a través de esos desafíos, continúe con una carrera que ha sido más que exitosa, con títulos en todos los lugares donde jugó. Sería una lástima perder un jugador de las características de Carlos".



Finalmente, el representante comentó que el jugador "está haciendo un trabajo especial para no perder todo lo que generó" en los dos últimos meses de intenso trabajo en China. En ese lapso, bajó casi cinco kilos. "En Carlos noto un esfuerzo y un compromiso que no veo en un chico de 20 años", recalcó.