Javier Mascherano, a un paso de cerrar su llegada al Hebei Fortune

Martes, 19 de diciembre de 2017

"El Jefecito" tiene todo arreglado para dejar el Barcelona. Firmará por dos años con el club asiático, que pagará unos 10 millones de euros por su pase





Javier Mascherano dejará el Barcelona de España y seguirá su carrera en el fútbol de China. Durante el último fin de semana se intensificaron las negociaciones y todo parece indicar que en los próximos días se hará oficial el traspaso del mediocampista al Hebei Fortune, equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini y en el que juega Ezequiel Lavezzi.



La decisión ya estaba tomada hace algunos meses. "El Jefecito" buscaba cambiar de aire para conseguir una titularidad y un rodaje que hoy no tiene en el conjunto catalán, de cara al último gran desafío que tendrá en su carrera: la disputa del Mundial de Rusia 2018 con la selección argentina.





Así, el Hebei Fortune aparece como la mejor opción para el futbolista de 33 años. Según las últimas informaciones que maneja la prensa española, el club asiático pagará unos 10 millones de euros por el traspaso del argentino, cifra que le permitirá al Barcelona ir en busca de otro defensor. El apuntado es el colombiano Yerry Mina, que juega en el Palmeiras de Brasil.





En principio, Mascherano se quedará en Barcelona hasta fines de enero, fecha en la que ya estará listo para jugar el francés Umtiti, quien se recupera de una lesión que lo marginó de las canchas durante dos meses. Para el entrenador Ernesto Valverde era fundamental tener cubierta esa posición y esa era una de las cuestiones que había trabado la salida del argentino en los inicios de la negociación.



El ex futbolista de River y Liverpool, entre otros equipos, firmará un contrato por dos años con el Hebei Fortune y, aunque aún no hay cifras oficiales, se estima que su salario será superior a los seis millones de euros por año que percibe en Barcelona.