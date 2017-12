Primera reacción oficial: "Hubo un intento de desestabilización"

Martes, 19 de diciembre de 2017

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, se refirió a los violentos incidentes en los alrededores del Parlamento: "Ganó la democracia", enfatizó. Agregó que la reforma "es buena para los jubilados"





El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, fue la primera voz del Gobierno que se expresó luego de la sanción de la reforma previsional, que después de 12 horas de debate en la Cámara de Diputados, se aprobó con 127 votos a favor y 117 en contra.



El funcionario destacó que a pesar del accionar "del club del helicóptero" y del "intento desestabilizador, que buscó que la Policía reprimiera para tener otra excusa y evitar el debate en el Congreso, ganó la democracia" y los legisladores pudieron sesionar. "Tuvimos la fortaleza y la paciencia para seguir hasta el final", enfatizó.



"Dentro de 10 días se termina la farsa de los que decían que íbamos a hacer recortes a los jubilados. Ahora van a cobrar siempre por encima de la inflación, no como antes", dijo Frigerio en declaraciones a Radio Mitre.



"Con una mano en el corazón les digo a los jubilados que esto es bueno para ellos", agregó el ministro en declaraciones a radio La Red.





Frigerio, el responsable de reunir a los gobernadores que aportaron sus legisladores para lograr el quórum y comenzar la sesión, recordó que "somos un gobierno con minoría parlamentaria" y destacó que "con los 20 votos que nos acompañaron, pudimos convertir esta media sanción del senado en ley".



Luego de 12 horas de debate y una batalla campal, el Gobierno logró aprobar la reforma previsional

Luego de 12 horas de debate y una batalla campal, el Gobierno logró aprobar la reforma previsional

Además, adelantó que "está en marcha una investigación y hay varios detenidos" por la violencia y el salvaje ataque a los efectivos de la Policía de la Ciudad. "Quien atente contra la democracia tiene que sufrir las consecuencias que la ley disponga; eso va a fortalecer el sistema democrático", señaló el ministro.



Frigerio resaltó el trabajo de la Metropolitana al indicar que "hay una mención especial a la policía de la Ciudad de Buenos Aires que con mucho heroísmo se bancó lo que se vio en televisión. Muchas veces se critica a las fuerzas de seguridad, pero en este caso quiero destacar su enorme capacidad y valor".



En este sentido, el funcionario adelantó que la decisión de la jueza Patricia López Vergara, que dispuso que las fuerzas de seguridad no usaran "armas letales" durante las protestas frente al Parlamento, será analizada durante la reunión de gabinete convocada para esta mañana por el presidente Mauricio Macri.



Los incidentes que desde ayer a las 13:30 se desataron en la zona del Congreso de la Nación dejaron un saldo de 88 policías heridos, más de 50 civiles atendidos por el SAME y unos 60 detenidos, según los últimos partes difundidos por fuentes oficiales.