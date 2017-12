Horóscopo para hoy 19 de diciembre del 2017 Martes, 19 de diciembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Vivirá una jornada donde su alegría y optimismo se apoderarán de usted. Se sentirá con ganas de disfrutar de la vida.

Amor: Madure el vínculo amoroso, combinando armonía en las palabras y en los sentimientos.

Riqueza: Evite realizar un negocio con parientes directos, ya que pueden surgir conflictos.

Bienestar: Momento para proponerse hacer una vida más saludable, evitando los excesos en las comida y las bebidas.





Tauro





Decídase a dejar de lado su ambición desmedida, así podrá empezar a tener mayor confianza en usted mismo.

Amor: Su falta de constancia en los asuntos románticos le acarreará reclamos justificados por parte de su alma gemela.

Riqueza: Mañana para dejar al margen sus contradicciones y utilizar una buena estrategia laboral.

Bienestar: Siga por el camino que ha elegido y evite desesperarse por esas situaciones menores.

Géminis





No busque explicaciones para todas las cosas. Cuando se deje sorprender por lo inesperado, le irá mucho mejor.

Amor: Exponga su simpatía y olvide su mal humor, así podrá encontrar el amor en el momento menos esperado.

Riqueza: Pronto podrá encarar un negocio nuevo o una actividad comercial siempre que se tenga confianza.

Bienestar: Hoy, desenvuélvase de forma natural. Podría sentirse prisionero de una timidez inusual.





Cáncer





Preste atención a ciertas cosas en las que nunca se fija y así evitará contratiempos posteriores, ya que surgirán algunas situaciones imprevistas.

Amor: Dejen de discutir con su pareja, sobre todo si están de malhumor. Sólo lograran empeorar las cosas.

Riqueza: Ponga atención a esos gastos un tanto excesivos que tuvo la semana pasada.

Bienestar: Disfrute de este día tranquilo dentro o fuera de su hogar pero en compañía.





Leo





Comience a usar su poder de comunicación. Le permitirá revertir cualquier situación tensa, convirtiéndola en un motivo de entendimiento.

Amor: Etapa maravillosa en el amor, no querrá separase ni un solo minuto de su pareja.

Riqueza: Modifique la rutina y vea cuáles son sus necesidades económicas urgentes.

Bienestar: Lea un libro o escuche buena música. Si siente ganas de estar en soledad, hágalo.





Virgo





Su empatia le será de gran ayuda para salir de ese egoísmo y encierro social. Debería acercarse a las personas cuando lo necesiten.

Amor: Vivirá días donde los astros incrementarán su energía amorosa con resultados positivos.

Riqueza: Época para mostrar su capacidad de mando en ese negocio.

Bienestar: Entienda que las ideas obsesivas dañarán su interior, trate de relajarse y aclarar las dudas.





Libra





Pretenda hacer cosas creativas desde el alma y que se puedan conectar con los verdaderos intereses personales.

Amor: Sepa que todos los medios que utilice, serán validos para conquistar a la persona que le quita el sueño.

Riqueza: Mañana ideal para ocupar un lugar protagónico en la actividad laboral.

Bienestar: Época para aprender a disfrutar de su cuerpo y dejarse guiar por sus deseos internos.





Escorpio





Intente ser sincero con usted mismo y emprenderá un nuevo camino en su vida. Deje a un lado su ego.

Amor: No se deje tentar por la atracción de un viejo amor, correrá el riesgo de repetir la historia.

Riqueza: Si usted ha decidido cambiar de trabajo, cuenta con influencias positivas para emprender la tarea.

Bienestar: Empiece correr o anótese en un gimnasio, en días se sentirá mejor.





Sagitario





Vea los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro, de lo contrario, podrá llegar a convertirse en su propio enemigo.

Amor: Aproveche su imagen deslumbrante para salir a la conquista, el planeta Venus le favorecerá su seducción.

Riqueza: Organice sus finanzas con serenidad. Usted tiene la capacidad para concretar esos proyectos y disfrutar del éxito.

Bienestar: Será un buen momento para emprender una obra de bien y ayudar a gente necesitada.





Capricornio





Procure abrir la mente a nuevos horizontes que desconocía y así podrá obtener como resultado experiencias positivas.

Amor: Contará con la presencia lunar y avivará la llama del amor en su vínculo amoroso.

Riqueza: Ponga un paréntesis para reflexionar y balancear su economía, así podrá desechar gastos superfluos.

Bienestar: Etapa óptima para hacerle frente a esas emociones negativas que abruman su psiquis.





Acuario





No se involucre en situaciones complicadas que no lo involucran. Ocúpese de sus asuntos y trate de resolverlos.

Amor: Ciclo donde debe evitar las oscilaciones emocionales en el plano amoroso.

Riqueza: Fase oportuna para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa.

Bienestar: Si pretende hacer una dieta, no se arriesgue a fórmulas mágicas, ya que podrían afectar su metabolismo.





Piscis



Iniciará la jornada recibiendo una poderosa influencia que le permitirá usar el ingenio para emplear sus ideas.

Amor: Dispóngase a escuchar los reclamos de su pareja, ya que son razonables y justos.

Riqueza: No permita que los asuntos amorosos lo distancien del cuidado de su economía.

Bienestar: Si tiene algún desequilibrio orgánico, saque turno con un nutricionista y comience una dieta.