Flor Vigna se coronó bicampeona del "Bailando"

Martes, 19 de diciembre de 2017

La pareja de Flor Vigna y Gonzalo Gerber se consagró campeona del Bailando 2017 tras derrotar en el duelo telefónico a Fede Bal y Laurita Fernández con el 50,09 por ciento de los votos.





La ex "Combate" y su bailarín, Gonzalo Gerber, se impusieron en la gran final ante Fede Bal y Laurita Fernández con el 50,09 por ciento de los votos. Marcelo Tinelli se despidió de la televisión hasta el año que viene con un monólogo sobre la crisis económica que atraviesa el Grupo Indalo y los disturbios del lunes pasado frente al Congreso





La pareja de Flor Vigna y Gonzalo Gerber se consagró campeona del Bailando 2017 tras derrotar en el duelo telefónico a Fede Bal y Laurita Fernández con el 50,09 por ciento de los votos. De esta manera, la ex participante de Combate se coronó por segunda vez consecutiva: el año pasado lo hizo junto a Pedro Alfonso.



Al grito de su clásico "¡Buenas noches, América!", Marcelo Tinelli ingresó a los estudios de La Corte a las 22.30 para el inicio de la última emisión del año de ShowMatch. Un año marcado por la crisis que atraviesa el Grupo Indalo, con denuncias por deudas y sueldos impagos, pero a pesar de las adversidades el programa llegó a su final en la fecha estipulada.





"¡Cuánta expectativa! En un día difícil que hemos tenido todos los argentinos, acá estamos haciendo el programa en vivo…", comenzó el conductor con su presentación, en referencia a los disturbios que se vivieron el lunes pasado en el centro porteño, tras el ataque de grupos de izquierda a efectivos policiales. En los primeros instantes de la emisión, el rating del programa marcó 12.2 puntos.





Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, estuvo en el piso -al igual que Pablo Codevilla, gerente de contenidos, y Coco Fernández, gerente de producción- y se postuló para ser jurado en la próxima edición del Bailando. "¿Por qué no yo sentado ahí, el año que viene?", le dijo a Tinelli, a la vez que definió a los protagonistas de la final. Para El Chueco, Fede Bal es un "petiso luchador" y, mientras destacó las virtudes de Laurita Fernández para el baile, dijo que Flor Vigna es "extraordinaria" como bailarina.



Además, el conductor confirmó la fecha de regreso de ShowMatch: "El 9 de abril estamos al aire. ¡Estamos todos listos!", dijo. Segundos después, Pablo Codevilla se animó a improvisar un paso de baile. ¿La mano derecha de Suar se sumará también a la edición 2018 del certamen?



Luego, ingresaron al piso los finalistas del Bailando. En ese momento el programa midió 14.2 puntos de rating. El conductor dialogó brevemente con ellos y Flor Vigna, tras hablar de los nervios típicos de una instancia decisiva como la de anoche, se sinceró: "En un día como hoy, donde en la Argentina estamos medio mal, tenemos la presión de divertir al que está del otro lado".



Al igual que todos los años, la producción del programa armó un video mostrando cómo los participantes llegaron a la gran final y Laurita Fernández, que además festejó su cumpleaños, no pudo ocultar las lágrimas. "Son tres años, este equipo estuvo firme desde el primer día y eso me lo voy a llevar para siempre en el corazón. Es una noche para disfrutar, puede ser la última y eso me emociona. Ver todo el camino es duro", dijo, mientras el rating marcaba 16.6 puntos.





A las 23, y con 17 puntos de rating, comenzó el duelo entre las parejas finalistas. El primer punto, al ritmo de la música disco, terminó en empate tras el voto del jurado. Moria Casán, al hacer su devolución, habló sobre lo que ocurrió frente al Congreso: "Esto oxigena todo lo que ha pasado en este día. Toda esa agresión es muy dura y en este momento la oxigenación me parece que es buena para el alma. Deseo para mi país todo lo mejor porque somos argentinos y lo amamos. Este programa forma parte del ADN de los argentinos".



El segundo ritmo fue el tango y quedó en manos de Fede Bal y Laurita Fernández. El siguiente, merengue, terminó en empate, y el rating superaba los 21 puntos.



Antes del cuarto baile, música pop, Fede Bal le hizo una declaración de amor a su pareja y se vivió uno de los momentos más emotivos de la noche: "Me hago cargo de lo que siento. En el camino la gente se puede enojar mucho, pero yo me enamoré. Pido perdón a los que podrían haberse enojado. Cuando tenga 60 años quizás esté con vos, si no, voy a ver Youtube y voy a decir 'qué feliz era en ese momento'. Te amo".



El ritmo logró el pico de 22.7 puntos de rating y también finalizó en empate. Fede Bal y Laurita Fernández ganaron 4 a 3 pero la palabra final quedó en manos del voto telefónico.



El jurado también tuvo su gran momento en la noche. Se emitió un video con las participaciones más destacadas de sus integrantes -y también con imágenes de Flor Peña, Griselda Siciliani, Nacha Guevara y Paula Chaves, quienes los reemplazaron en diferentes oportunidades- a lo largo del año y recibieron un regalo.



"Me diste hasta tu garganta. No sabía si era una broma, fui y agarré y para mí fue una gran responsabilidad porque sos la televisión argentina y que me hayas dado tu voz también fue una bisagra ese día. Agradezco a toda la empresa y mis compañeros", dijo Moria a Tinelli, en referencia a cuando el conductor se quedó si voz y ella tomó la conducción.





Como todos los años, se emitió un compilado con los momentos más destacados, emotivos y divertidos del certamen. "La pasamos muy bien haciendo este programa. Amo la tele y no me avergüenza decirlo", dijo Tinelli.



Antes de conocerse el resultado de la votación, el conductor se paró frente a cámara y dio su discurso final, en donde habló de la crisis del Grupo Indalo, con un mensaje esperanzador: "Si todos buscáramos el bien común, el dolor sería menor y viviríamos más plenos. Si no vas a sonreír de lo que lograste, no lograste nada. Me preguntan si es el momento más difícil, yo siento que no me conocen. He vivido situaciones complicadas, pérdidas de seres queridos. De dónde venimos es difícil, a dónde vamos es ilusión enorme. La vida es simplemente ser feliz. Siempre me gusta ir y abrazar a mis hijos. Abrazá a tus hijos, a tus viejos si los tenés. Permitite decirles 'te amo', que esa mirada hable por vos si las palabras no son suficientes. Que el corazón se llene de emoción, recuperemos esa sensibilidad".





Con 18.8 puntos de rating, se refirió al conflicto por la Reforma Previsional: "Lo de hoy fue fuerte. No perdamos el derecho a reclamar, es un derecho adquirido, pero dentro del ámbito constitucional. Lo que nos representan tienen que dar el ejemplo. Me parece que no podemos superar fotos del pasado. Y no me quiero olvidar de darles mis afectos a los tripulantes del submarino ARA San Juan, que van a estar siempre en nuestra memoria y corazón como verdaderos héroes de la patria".



Luego, se tomó unos segundos para saludar a sus hijos que se encontraban en el piso, Juana y Mica, y a los que lo acompañaban por televisión, Francisco, Cande y Lolo. Además, les dejó un mensaje especial a sus hijos del corazón, los de Guillermina Valdes: Paloma, Dante y Helena. Luego, besó a su pareja.



Finalmente, Tinelli dio a conocer a la pareja ganadora del Bailando 2017. Tan solo con el 50,09 por ciento de los votos, ¡Flor Vigna se coronó bicampeona! En ese momento, a la 1.15 de la madrugada, el rating marcaba 19 puntos.



La ex participante de Combate comenzó bailando en el certamen junto a Pedro Alfonso, con quien se había consagrado el año pasado. Sin embargo, se bajó por cuestiones laborales. Agustín Casanova lo reemplazó, pero al poco tiempo también presentó su renuncia, acusando problemas personales. Finalmente, Gonzalo Gerber acompañó a Vigna hasta la gran definición.





El año pasado, Vigna y Alfonso derrotaron en la final a El Polaco y Barby Silenzi, también por una escasa diferencia en el voto electrónico: los eligió, en aquella oportunidad, el 51,97 por ciento del público.