Santo Biasatti se despidió de "Telenoche" un día antes de lo previsto

Viernes, 15 de diciembre de 2017

Fiel a su estilo austero, el conductor dio por terminado su paso por el noticiero con unas escuetas palabras





Se sabe que es poco afecto a las emociones y las grandes despedidas. Acaso por eso, Santo Biasatti, quien había anunciado que el viernes 15 de diciembre se iba a despedir oficialmente de Telenoche, decidió sorprender a todos al hacerlo en el programa de esta noche.



Al parecer, la reciente despedida del Rifle Varela, con video y palabras de todos sus compañeros incluida, habría llevado a Biasatti a decidirse por dejar el noticiero en el que pasó los últimos 14 años de su vida y el canal que lo cobijó durante más de un cuarto de siglo de una forma inesperada.



Este jueves, el reconocido conductor no esperó la finalización del noticiero y, antes de presentar más información, se limitó a decir "para todos, muchas gracias".



Según pudo averiguar Teleshow, Santo dejó el estudio de Telenoche para no volver más minutos antes de que su compañera, María Laura Santillán, se despidiera de los televidentes hasta la próxima edición.





Minutos después de su última aparición en el noticiero de El Trece, Biasatti utilizó su cuenta personal de Twitter para escribir el mismo mensaje que dijo en su despedida del noticiero: "para todos, muchas gracias".





Recordemos que el pasado 31 de octubre, directivos de El Trece mantuvieron una reunión con Santo Biasatti para hacerle una propuesta: dejar la conducción de Telenoche para darle otro espacio en el canal. Pero Santo no aceptó



El periodista subrayó a Teleshow que fue él quien decidió dar un paso al costado y que no fue una decisión impuesta por la gerencia del canal.