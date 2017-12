La Iglesia pidió frenar el clima de "creciente violencia política"

Sábado, 16 de diciembre de 2017

Preocupada por el clima de "creciente violencia política", la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina difundió un mensaje en el que instó a retomar el diálogo como camino para superar "las dificultades que agobian" al pueblo.







El mensaje surge horas después de los incidentes registrados en las adyacencias del Congreso y el escándalo desatado en la Cámara de Diputados entre representantes del oficialismo y la oposición.



En una carta titulada "El diálogo es el único camino", la Iglesia resaltó las "angustias" de los jubilados y convocó a construir una sociedad justa y equitativa a través del respeto de las instituciones democráticas.



El flamante presidente del Episcopado, Oscar Ojea, es un hombre cercano al papa Francisco, por lo que no es descabellado pensar que el Pontífice avaló la difusión del comunicado que busca pacificar a la ciudadanía antes de las fiestas de fin de año. Recientemente, tras su elección como máxima autoridad de la Iglesia, aseguró que el país mantiene "una deuda social enorme" y que los esfuerzos del Gobierno han sido insuficientes.





El mensaje completo



En estos días las familias argentinas han sido conmovidas por una creciente violencia política, que no solo se ha registrado en las calles, sino que ha llegado incluso al interior del Congreso impidiendo su normal funcionamiento.



Como pastores deseamos hacer un nuevo llamado al diálogo. Para responder a las muchas urgencias y angustias de nuestros hermanos más frágiles, especialmente los jubilados, y para construir una sociedad justa y equitativa, no existen dos caminos, el diálogo o la violencia, solamente hay uno, el diálogo. Parece necesario repetirlo: únicamente a través del respeto por las instituciones democráticas, que garantizan un diálogo al servicio del bien común, será posible superar las dificultades que agobian a nuestro pueblo.



Exhortamos a todos a multiplicar los esfuerzos necesarios para poder celebrar estas próximas fiestas de Navidad en paz, e invocamos la protección de María Santísima, Nuestra Señora de Luján, sobre cada uno de los argentinos.



Comisión Ejecutiva

Conferencia Episcopal Argentina

Viernes, 15 de diciembre de 2017