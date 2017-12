Horóscopo para hoy 15 de diciembre del 2017 Viernes, 15 de diciembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Aprenda que siempre la felicidad es una dinámica para saber compartir y generar vínculos con la gente que se rodea.

Amor: Su aire despreocupado hará que su pareja piense que no lo ama realmente. Demuestre lo que siente.

Riqueza: Ya es hora para que tome una decisión al respecto, sobre ese asunto financiero que le preocupa.

Bienestar: Evite caer en la angustia y mire hacia adelante sin detenerse.





Tauro



Evite las agresiones verbales y trate de ser más diplomático cuando se enfrenta a los demás. Podría salir perjudicado.

Amor: Se acerca un momento de conquista. El amor le propondrá un día muy especial, aprovéchelo.

Riqueza: Teniendo la Luna en oposición, deberá mediar con un conflicto de dinero. Sea justo y tenga paciencia.

Bienestar: Descanse y reponga energías, mañana despertará con más vitalidad.



Géminis





Sea cuidadoso con los cambios abruptos que tiene en su vida cotidiana, ya que siendo usted muy impulsivo deberá estar particularmente alerta.

Amor: Al fin solucionan los viejos conflictos con su pareja, comenzarán una nueva etapa llena de alegrías.

Riqueza: Una importante transformación en lo laboral, le repercutirá favorablemente en el área de su economía.

Bienestar: Planee un viaje, así podrá relajarse y alivianar las tensiones acumuladas.





Cáncer





Enfrente con seguridad las dificultades que hoy aparezcan en su camino y de esta forma todo se resolverá de la mejor manera.

Amor: Permita que sus sentimientos afloren, así su pareja podría darle contención. No se limite.

Riqueza: Jornada propicia para la toma de iniciativas y objetivos a largo plazo.

Bienestar: Si por las noches no concilia el sueño, no se automedique. Practique alguna actividad que lo relaje.





Leo





Intente no desestimar la oportunidad de afianzarse en el plano material, trate de ser más sociable y espontáneo en su comunicación.

Amor: Entréguese al amor sin restricciones. Jornada propicia para amar y ser amado.

Riqueza: La suerte estará de su lado, arriesgue y avance confiado por el camino que ha elegido.

Bienestar: Hacer deportes será una buena opción para distenderse y volver a retomar sus energías.





Virgo





Aprenda a utilizar la razón para resolver los asuntos y reprimir los sentimientos más profundos en las situaciones que se le presenten.

Amor: Si realmente desea una vida afectiva armónica, deje de anteponer sus propios intereses a los de su pareja.

Riqueza: Evite obtener nuevos compromisos que luego deberá postergar, trate de no asumir más responsabilidades.

Bienestar: Considere relajarse y trate de evitar la actividad excesiva, su cuerpo se lo agradecerá.





Libra





Intente ser más selectivo con su entorno. Elija personas confiables en las que usted pueda entregarse abiertamente.

Amor: Muéstrese más cariñoso y romántico, su pareja siente que usted la quiere para desahogar su veta pasional.

Riqueza: Propóngase cambios de estrategias para desarrollar ideas creativas y aplicarlas en nuevas actividades.

Bienestar: Su organismo necesita de mínimos cuidados. Trate de no maltratarlo tanto.





Escorpio





Si una decisión se sigue postergando y obstaculiza sus planes futuros, trate de no impacientarse.

Amor: No se sienta herido por cualquier insinuación por parte de su pareja. Solo trata de comunicarse con usted.

Riqueza: Verá diferentes opciones que le posibilitarán su progreso en el ámbito profesional en este día.

Bienestar: Acuérdese de no forzar las soluciones. Deje que cada una de ellas se den a su tiempo.





Sagitario





Período ideal para realizar un viaje corto en compañía de amigos, así podrá recuperar su descanso y estabilidad emocional.

Amor: No se deje tentar por la atracción de un viejo amor, correrá el riesgo de repetir la historia.

Riqueza: Trate de ser más flexible y sumará aliados a su proyecto. No quiera imponer sus ideas.

Bienestar: Corte con los excesos, necesita alimentarse bien y cuidar más su cuerpo.





Capricornio





Sostenga bien sus convicciones, así podrá resolver favorablemente algunos asuntos complicados que se le podrían presentar

Amor: Deberá dejar a un lado las actitudes egoístas en esa nueva relación que ha comenzado.

Riqueza: Surgirán oportunidad de concretar importantes negocios. Le abrirán las puertas a futuras inversiones.

Bienestar: No se deje confundir por los sueños fantasiosos. Recuerde conservar su lucidez.





Acuario





Procure hacer un esfuerzo enorme para vencer su negatividad y el pesimismo que amenazan con apoderarse de usted.

Amor: Hallará en esta jornada nuevos caminos inusuales que renovarán la pasión con su pareja.

Riqueza: Cuide los gastos y no tendrá problemas, ya que su dinero entrará y saldrá en pequeñas cantidades.

Bienestar: La buena lectura de temas espirituales será el bálsamo para darle tranquilidad y paz interior.





Piscis





Las declaraciones repentinas y violentas no lo ayudarán a mejorar la relación con su entorno. Sea más tolerante.

Amor: Se sentirá apasionado, jornada ideal para una cita a solas con esa persona que ama.

Riqueza: Esté más atento a su inteligencia. Logrará implementar un buen proyecto.

Bienestar: Se hallará agobiado, refúgiese en la calidez del hogar donde contará con apoyo.