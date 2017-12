"Se convirtieron en piqueteros dentro del recinto"

Jueves, 14 de diciembre de 2017

"Llegaron al punto de agredir al presidente de la Cámara", sostuvo el jefe de Gabinete, luego de la escandalosa sesión en Diputados para debatir la reforma jubilatoria





Tras el escándalo ocurrido en la Cámara de Diputados en la frustrada sesión para tratar la Reforma Previsional, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, apuntó contra los legisladores de la oposición, a los que acusó de "convertirse en piqueteros dentro del recinto".



"Cruzaron una raya que no se había cruzado nunca, vimos agresiones a funcionarios que fueron a plantear el debate", sostuvo Peña durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.



El funcionario les pidió a los diputados de la oposición que tuvieran "la dignidad de sentarse y debatir, y de perder cuando no representan a la mayoría". Y aseguró que "dos veces" hubo quórum, algo que fue puesto en duda desde la oposición, que denunció que había en el reciento diputados electos que todavía no habían jurado y que se logró una vez que finalizó el plazo.





También se refirió al tratamiento parlamentario de Reforma Previsional y consideró que "se trató en el Senado, se sancionó con amplia mayoría, se debatió en la Cámara de Diputados, primero en comisiones, pero empezamos a ver una acción deliberada de violencia y búsqueda de bloqueo, no de una idea, sino del funcionamiento normal de la Cámara".





La conferencia de prensa abrió una duda. La diputada Elisa Carrió había dicho hoy en el recinto que iba a haber una "compensación" a los jubilados por los problemas que generaba la nueva fórmula en el primer trimestre que se aplicara. Sin embargo, Peña esquivó la pregunta. "Esta ley lo que plantea es que los jubilados el año próximo ganen 5% por encima de la inflación esperada el año próximo. No van a perder los jubilados. Por eso creemos que es una buena ley. El resto se podrá discutir como hemos hecho con otras medidas", señaló.



Cuando le preguntaron si el Gobierno pensaba hacer cambios al proyecto, respondió: "No creemos que por la violencia de minorías se tiene que modificar un debate parlamentario. Sería muy triste que la extorsión de los violentos modifique un debate".



Por otra parte, no confirmó si la semana que viene Cambiemos convocará a una nueva sesión extraordinaria. "Vamos a trabajar para ver cuándo es el mejor momento para implementar un consenso amplio que se ha logrado, que permite dar previsión y sustentabilidad. Las autoridades parlamentarias sabrán cuál es el mejor momento", sostuvo al ser consultado.