Horóscopo para hoy 14 de diciembre del 2017 Jueves, 14 de diciembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Sea paciente y abierto a lo desconocido. Los imprevistos y sorpresas estarán a la orden del día.

Amor: Un amigo le abrirá los ojos sobre un problema que lo está abrumando. Escuche su consejo.

Riqueza: Trabaje en ese nuevo proyecto que podría transformarse en una excelente fuente de dinero.

Bienestar: Procure descansar las horas necesarias por más que los compromisos sociales lo atraigan.





Tauro





Será imprescindible que organice mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma como usted quiere.

Amor: Dialogue más con su pareja así podrán fortalecer el lazo que los une.

Riqueza: Se sentirá decidido, después de muchas idas y vueltas a enfrentar un tema de trabajo.

Bienestar: El cansancio y el agotamiento mental, harán que se replantee su actividad laboral.



Géminis



Modere su ansiedad y recuerde que deberá esforzarse para alcanzar sus metas. Sus anhelos no siempre se cumplirán de inmediato.

Amor: Su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas. La intimidad con su pareja crecerá.

Riqueza: No se exceda, una suma de dinero ingresa inesperadamente en su capital que lo motivará a realizar compras.

Bienestar: Trate de comer con moderación, evite las comidas fritas y cosas dulces.





Cáncer





En esta jornada, evite las discusiones y utilice esa habilidad diplomática que posee para obtener lo que desea.

Amor: Su pareja podría agredirlo con palabras durísimas generando un clima hostil. Escúchela.

Riqueza: Deje para otro momento la lucha por el poder, ya que podría perjudicarlo laboralmente.

Bienestar: Eluda los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles.





Leo





Tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contario, podría cometer una grave equivocación. No es momento de cambios.

Amor: Comparta con la pareja sus problemas. El diálogo franco lo tranquilizará.

Riqueza: Los resultados serán magníficos. Jornada ideal para renovar contratos o iniciar nuevos negocios.

Bienestar: Trate de reponer sus energías. Empiece a atender sus necesidades físicas.





Virgo





Las discusiones lo ayudarán a aclarar algunas ideas confusas. Trate de respetar el punto de vista del otro.

Amor: No obligue a que cambie de actitud su pareja si se encuentra deprimida, trate de animarla.

Riqueza: Hoy logrará establecer una alianza favorable con alguien que tiene sus mismos intereses.

Bienestar: Será saludable para su organismo que empiece a comer sano y lo haga en horarios fijos.





Libra





Deje de culpar al destino de sus propios errores y encuentre una solución. Si existen problemas, busque en su interior la causa.

Amor: No despliegue su poder de seducción delante de su pareja, de lo contrario, aparecerán conflictos.

Riqueza: Trabaje en su innata condición de líder en el ámbito laboral, los astros lo ayudarán.

Bienestar: Deberá sostener la calma, no se deje llevar por las provocaciones de terceros.





Escorpio





La Luna en su signo le aportará una dosis de felicidad que lo ayudará a extraer algo bueno de cada ocasión.

Amor: No entregue su afecto a quien no lo merece si su deseo es comenzar una relación que sea eterna.

Riqueza: Revise atentamente y con detalle sus cuentas, seguramente deba realizar algún ajuste.

Bienestar: Conviértase en un amante de la naturaleza, le hará muy bien.





Sagitario





Si conserva sus convicciones y afianza su paciencia no perderá el rumbo donde conseguirá ese objetivo que se propuso.

Amor: Trate de abrir su corazón y entréguese con ternura. Su pareja le reclamará atención.

Riqueza: Etapa propicia para poner al día trámites y pagos atrasados.

Bienestar: Deje de postergar por más tiempo el inicio de un curso de teatro o canto.