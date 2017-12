"Un gallo para Esculapio" fue elegido como mejor programa y producción del año

Jueves, 14 de diciembre de 2017

Con transmisión de Telefe y conducción de Marley, se entregaron las estatuillas a lo mejor de la TV 2017, según CAPIT. Aquí, la lista de todos los ganadores





Con la conducción de Marley, Telefe transmitió la entrega de los premios Tato a lo mejor de la TV argentina en 2017, que se realizó este miércoles por la noche en La Rural. Los galardones son entregados por la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT).



El unitario "Un gallo para esculapio" ganó los premios más importantes de la noche: mejor programa y producción del año. Además, cosechó nueve estatuillas más en los rubros ficción unitaria, actriz y actor protagónicos, actor de reparto, dirección de ficción, guión original de ficción, dirección de arte en ficción, dirección de fotografía en ficción y edición en ficción.





Telefe fue el canal más ganador de la noche con 20 premios, seguidos por El Trece (10), la Televisión Publica (9), El Nueve (4) y América (0).





En el inicio de la ceremonia, Marley contó que su mamá estaba cuidando a su pequeño hijo y que a él le costó mucho separarse del bebé por un rato. Luego, charló con Marcelo Tinelli, que le dijo que le enviará un regalo y además, prometió hacer a Mirko socio de San Lorenzo.





El jurado de los Tato estuvo integrado por más de 850 actores, conductores, panelistas, periodistas, 920 profesionales de la industria (directores, editores, guionistas, vestuaristas), anunciantes, centrales de medios, agencias de publicidad y aproximadamente más de 100 medios y entidades relacionadas con lo audiovisual.



Listado completo de ganadores



Mejor programa del año:



Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT



Mejor producción del año:



Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT



Ficción unitaria:



Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT

El Maestro – El Trece

La fragilidad de los cuerpos – El Trece/TNT

Estocolmo – Netflix



Ficción diaria comedia:



Las Estrellas – El Trece

Quiero vivir a tu lado – El Trece

Siete vuelos – TVP Argentina

Fanny la fan – Telefe



Premios Tato 2017 – Alfombra roja – Las Estrellas

Ficción diaria drama:



Cuéntame cómo pasó – TVP Argentina

ADDA, Amar después de amar – Telefe

Golpe al corazón – Telefe

Vida de película – TVP Argentina



Ficción infantil:



Morko & Mali – Disney Junior

Divina – El Trece

Kally's Mashup – Telefe



Programa de entretenimiento:



Pasapalabra – El Trece

Susana Giménez – Telefe

A todo o nada/Las puertas/Especial perros – El Trece

En qué mano está – Telefe



Programa de espectáculos:



Bendita – El Nueve

Intrusos – América

Los Ángeles de la mañana – El Trece

Infama – América



Programa de viajes



Resto del mundo – El Trece

Por el mundo – Telefe

Hashtag viajeros – Telefe

Historias de aquí y de allá – TVP Argentina



Magazine:



Cortá por Lozano – Telefe

Morfi, todos a la mesa – Telefe

El diario de Mariana – El Trece



Interés general semanal:



PH Podemos hablar – Telefe

Almorzando con Mirtha Legrand/La Noche de Mirtha – El Trece

Debo decir – América

Animales sueltos clásico – América



Programa periodístico:



Periodismo para todos – El Trece

Intratables – América

Línea de tiempo – Telefe

Animales sueltos – América



Noticiero:



Telenoche – El Trece

Telefe Noticias – Telefe

América Noticias – América

En Síntesis – El Trece



Programa Cultural



Los siete locos – TVP Argentina

La liga de la ciencia – TVP Argentina

Filmoteca – TVP Argentina

Todo tiene un por qué – TVP Argentina



Reality:



Dueños de la cocina – Telefe

ShowMatch – El Trece

Caniggia Libre – Telefe

Combate – El nueve



Programa de cocina:



Cocineros argentinos / Cocineros de noche – TVP Argentina

Qué mañana – El Nueve

Cocina sobre ruedas – América



Norma, de “Cocineros argentinos”, en representación del programa de la TV Pública que ganó como mejor programa de cocina (Verónica Guerman/Teleshow)

Programa de humor:



Peligro sin codificar – Telefe

Peter Capusotto y sus videos – El nueve

Noticampi – Telefe



Programa deportivo:



Fútbol para todos – TVP Argentina

Pasión por el fútbol – El Trece

Locos por el fútbol – El nueve



Programa musical:



La peña de morfi – Telefe

Encuentro en la cúpula – TVP Argentina

Ojos de videotape – TVP Argentina



Actriz protagónica unitario:



Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT – Eleonora Wexler

El maestro – El Trece – Inés Estevez

El maestro – El Trece – Carla Quevedo

La fragilidad de los cuerpos – El Trece/TNT – Eva de Dominici

Supermax – TVP Argentina – Cecilia Roth



Actor protagónico unitario:



Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT – Peter Lanzani

Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT – Luis Brandoni

El maestro – El Trece – Julio Chávez

Cartoneros – El Nueve – Luis Luque

El jardín de bronce – HBO – Joaquín Furriel



Actriz protagónica diaria:



Adda, amar después de amar – Telefe – Eleonora Wexler

Las Estrellas – El Trece – Violeta Urtizberea

Cuéntame cómo pasó – El Trece – Natalie Pérez

Las Estrellas – El Trece – Celeste Cid



Actor protagónico diario:



Cuéntame cómo pasó – TVP Argentina – Nicolás Cabré

Vida de película – TVP Argentina – Luis Machín

Las Estrellas – El Trece – Luciano Castro

Las Estrellas – El Trece – Esteban Lamothe

Fanny La Fan – Telefe – Luciano Cáceres



Actriz de reparto:



Fanny la fan – Telefe – Verónica Llinás

Cuéntame cómo pasó – TVP Argentina – Leonor Manso

Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT – Julieta Ortega

El jardín de bronce – HBO – Julieta Zylberberg

El jardín de bronce – HBO – Norma Aleandro



Actor de reparto:



Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT – Luis Luque

El maestro – El Trece – Juan Leyrado

Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT – Ariel Staltari

Cuéntame cómo pasó – TVP Argentina – Osvaldo Santoro

Quiero vivir a tu lado – El Trece – Darío Barassi



Conducción femenina – aire:



Cortá por Lozano – Telefe – Verónica Lozano

El Diario de Mariana – El Trece – Mariana Fabbiani

Almorzando con Mirtha Legrand / La noche de Mirtha – EL Trece – Mirtha Legrand

Susana Giménez – Telefe – Susana Giménez



Conducción masculina – aire:



ShowMatch – El Trece – Marcelo Tinelli

Resto del mundo / Pasapalabra – El Trece / El Trece – Iván de Pineda

Lo mejor de la familia / Hacelo feliz / A todo o nada / Las puertas / Especial Perros – El Trece – Guido Kazcka

PH Podemos Hablar – Telefe – Andy Kusnetzoff

Por el mundo / The wall / Marley presenta / Despedida de solteros / Telefe / Alejandro "Marley" Wiebe



Conducción periodística:



Intratables – América – Santiago del Moro

Debo decir – América – Luis Novaresio

Periodismo para todos – El Trece – Jorge Lanata

Línea de tiempo – Telefe – Matías Martin

Ronda de editores – TVP Argentina – María O'Donnell



Conducción noticiero:



Telefe noticias – Telefe – Rodolfo Barili /Cristina Pérez

Telenoche – El Trece – María Laura Santillán / Santo Biasatti

América Noticias – América – Guillermo Andino / Mónica Gutiérrez

Síntesis – El Trece – Mario Massaccesi

El noticiero de la gente – Telefe – Milva Castellini / Érica Fontana / Nicolás Repetto

Buen Telefe – Telefe – Adrián Puente / Martina Soto Pose



Panelista



Bendita / Pasión por el fútbol – El Nueve / El Trece – Horacio Pagani

Morfi, todos a la mesa – Telefe – Malena Guinzburg

Bendita – El Nueve – Edith Hermida

Intrusos – América – Adrián Pallares

Intrusos – América – Marcela Tauro

El diario de Mariana – El Trece – Luis Bremer



Labor periodística – Aire:



Intratables – América – Jonathan Viale

Telefe noticias – Telefe – Reynaldo Sietecase

Cortá por Lozano – Telefe – Mauro Szeta

El diario de Mariana – El Trece – Diego Leuco

Telenoche – El Trece – Nicolás Wiñazki



Labor cómica



Peter Capusotto y sus videos – El Nueve – Diego Capusotto

Noticampi / Peligro sin codificar – Telefe – Martín Campilongo

Peligro sin codificar / En qué mano está / Juguemos en el bosque – Telefe – Fernando "Pichu" Straneo

Susana Giménez – Telefe – Antonio Gasalla



Dirección de ficción:



Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT- Bruno Stagnaro

El Maestro – El Trece – Daniel Barone

Cuéntame cómo pasó – TVP Argentina – Daniel Galimberti/Jorge Bechara

Las Estrellas – El Trece – Sebastián Pivotto/Lucas Gil/Alajandro Ibañez

ADDA, Amar después de amar – Telefe – Miguel Colom/Pablo Vázquez



Guión Original de ficción:



Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT – Bruno Stagnaro/Ariel Staltari

El Maestro – El Trece- Romina Paula/Gonzalo Demaría

Cuéntame cómo pasó – TVP Argentina – Liliana Esclair/Marisa Grinstein

Las Estrellas – El Trece – Marta Betoldi/Santiago Guerty

ADDA, Amar después de amar – Telefe – Gonzalo Demaría/Érica Halvorsen



Dirección de arte en ficción:



Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT – María Battaglia

El Maestro – El Trece- Mariana Sorrouille

Cuéntame cómo pasó – TVP Argentina – Tomás Garrahan

Las Estrellas – El Trece – Mariela Pita



Vestuario en ficción:



Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT – Andrea Duarte

El Maestro – El Trece- Jimena Bordes

Cuéntame cómo pasó – TVP Argentina – Ana Markarian

Las Estrellas – El Trece – Lorena Díaz



Dirección de fotografía en ficción:



Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT – Miguel Abal/Gastón Girod

El Maestro – El Trece- Guillermo Zappino

Cuéntame cómo pasó – TVP Argentina – Ezequiel Preazzo/Gustavo Nakamura

Las Estrellas – El Trece – Pablo Rocco/Sergio Dotta/Martín Sapia



Edición en ficción:



Un gallo para Esculapio – Telefe/TNT – Guillermo Gatti/Alejandro Brodershon/Gabriel Stagnaro/Fabricio Rodríguez/Carlos Cambariere

El Maestro – El Trece- Alejandro Alem

Cuéntame cómo pasó – TVP Argentina – Santiago Parysow/Alejandro Parysow/Alejandro Alem/Nicolás Rada/Diego Mustica

Las Estrellas – El Trece – Alejandro Alemn/Santiago Gonzalez



Dirección en no ficción:



ShowMatch – El Trece – Alejandro Ripoll

Susana Giménez – Telefe – Eugenio Gorkin

Almorzando con Mirtha Legrand /La noche de Mirtha – El Trece – Pablo Del Pozo

Periodimo para todos – El Trece- Luis Barros

PH Podemos Hablar – El Trece – Flavio Rondelli



Edición en no ficción:



ShowMatch – El Trece – Leonardo Bonaventura/Fernando Rivoldini/Pablo Catalano

Susana Giménez – Telefe – Ignacio Pochat/Gonzalo Real

Almorzando con Mirtha Legrand /La noche de Mirtha – El Trece – Pablo Del Pozo

Periodimo para todos – Felix Villaverde/Carlos Christensen/Daniel Gordo

Bendita – El Nueve – Luciano Salmi/ Agustín Rodríguez/Julieta Denisijiejko/Facundo Chisari/Agustín Martínez



Escenografía en no ficción:



ShowMatch – El Trece – Gustavo Pomes

Susana Giménez – Telefe – Martín Seijas

La peña de morfi – Telefe – Silvina Giustozzi

Almorzando con Mirtha Legrand /La noche de Mirtha – El Trece – Cecilia Buldain



Vestuario en no ficción:



ShowMatch – El Trece – María Vilariño

Susana Giménez – Telefe – Felix Daidone/Felicitas Moyano

Almorzando con Mirtha Legrand /La noche de Mirtha – El Trece – Héctor Vidal Rivas

El diario de Mariana – El Trece – Merceddes Garay/Paola Blanco/Gisela Sabino



Ficción corta – cable/web:

De otro planeta – TVP Argentina

La búsqueda de Laura – Telefe

Soy ander – UN3



Manuela Pal y Michael Noher subieron al escenario a buscar el premio por “La búsqueda de Laura” en el rubro ficción corta cable/web

Entrenamiento/Late night – cable:



NET – Fox Sports

Rock del país – TN

Comedy Central Stand up – Comedy Central



Germán Paoloski subió a buscar el premio por NET, su programa de Fox Sports que ganó en el rubro Entretenimiento/Late night

Interés general – cable



Esta es mi vida – TN

Crónicas del rock – LN+

TVR – C5N



Programa periodístico – cable:



Luis Novaresio Entrevista – A24

Los Leuco – TN

A dos voces – TN



Luis Novaresio se quedó con dos Premios Tato: Mejor Programa periodístico de cable por “LNE Luis Novaresio Entrevista” y Conducción Masculina de cable

Programa deportivo cable:



Paso a paso – TyC Sports

Estudio fútbol – Tyc Sports

Central Fox – Fox Sports

#Bonadeo – Tyc Sports



Programa cultural – cable



En el camino – TN

La viola – TN

Colectivo imaginario – TN



Servicios de noticias – cable:



TN – TN

A24 – A24

C5N – C5N



Programa infantil aire/cable:



Piñón en familia – El Trece

Panam y circo – El Trece

Junior Express – Disney Junior



Conducción femenina – cable:



50 minutos – LN+ – María O 'Donnell

TN Central – TN Central – Luciana Geuna

Pampita Online – KZO – Carolina Ardohain

TUC 200 años de historia – A24 – Teté Coustarot



Conducción masculina cable:



Luis Novaresio entrevista – A24 – Luis Novaresio

Los Leuco – TN – Diego Leuco

TN Central – TN – Nicolás Wiñaski

El Expediente – C5N – Mauro Szeta