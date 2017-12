Dinero, tarjetas y una Playstation hurtados de un departamento

Jueves, 14 de diciembre de 2017

Ocurrió en una pensión céntrica. El o los ladrones ingresaron por un inmueble vecino.





Ayer, el re­si­den­te de una pen­sión cén­tri­ca fue víc­ti­ma del ro­bo de va­rios ele­men­tos de su pro­pie­dad, se­gún se in­di­có a la Po­li­cí­a. La víc­ti­ma per­dió di­ne­ro, tar­je­tas y has­ta una con­so­la de vi­de­o­jue­gos Plays­ta­tion de al­to va­lor eco­nó­mi­co.



Si bien des­de la Po­li­cía no se de­ta­lló la can­ti­dad de efec­ti­vo ro­ba­do, fuen­tes ex­tra­o­fi­cia­les ase­gu­ra­ron que se ha­bría tra­ta­do de 15 mil dó­la­res.

No obs­tan­te, ofi­cial­men­te se in­di­có que has­ta el mo­men­to no se re­cep­cio­nó de­nun­cia al­gu­na por el he­cho, por lo que la ac­tua­ción de los agen­tes de la co­mi­sa­ría Pri­me­ra, a car­go de la ju­ris­dic­ción don­de acon­te­ció el he­cho, fue de ofi­cio.

El ro­bo, se­gún se es­ti­ma, acon­te­ció en ho­ras de la sies­ta de ayer en una pen­sión ubi­ca­da fren­te a la pla­za Ve­ra, por Rio­ja al 840.

Los da­tos que se pu­die­ron re­ca­bar son que una o mas per­so­nas in­gre­sa­ron al in­mue­ble dam­ni­fi­ca­do a tra­vés de un de­par­ta­men­to ve­ci­no, que se en­cuen­tra des­ha­bi­ta­do. En ese si­tio des­po­bla­do se en­con­tró que un te­cho de cha­pa es­ta­ba re­mo­vi­do.

Es así que al de­par­ta­men­to que fue “vi­si­ta­do”, los mal­vi­vien­tes en­tra­ron por una puer­ta la­te­ral, que al es­tar he­cha de cha­pa, no ofre­ció ma­yor re­sis­ten­cia an­te la vio­len­cia de los de­lin­cuen­tes.

No se des­car­ta que quien co­me­tió el cri­men ha­ya te­ni­do al­gún “in­for­man­te”, ya que es evi­den­te que el per­pe­tra­dor te­nía bas­tan­te co­no­ci­mien­to del lu­gar a ro­bar.

Tras re­gis­trar el de­li­to, agen­tes de la Pri­me­ra fue­ron e ini­cia­ron las in­ves­ti­ga­cio­nes. Cá­ma­ras de se­gu­ri­dad iban a ser ana­li­za­das pa­ra ver si pue­den apor­tar pis­tas.