Investigan la muerte de un remisero que fue baleado desde una moto

Miércoles, 13 de diciembre de 2017

En la mañana de ayer un hombre que trabajaba como remisero fue asesinado a balazos en la zona sur de Rosario mientras buscaba su auto para iniciar la jornada laboral.



La víctima, de 55 años, recibió seis disparos en la esquina de Riva y Callao y fue hallado a varios metros de distancia de donde se encontraron los casquillos.



Según el fiscal de la Unidad de Homicidios, Adrián Spelta, el hecho ocurrió a las 6:40 de la mañana. El hombre, identificado como César Fernando Romero, se dirigía a buscar su vehículo a media cuadra de su casa en el barrio Alvear y fue sorprendido en plena calle. "Se trata de una persona con seis impactos en el cuerpo, producto de una arma de 9 milímetros", dijo en diálogo con la radio La Ocho.



El hombre, viudo y padre de dos hijas, habría sido asesinado por un sujeto desde una moto que, sin bajarse del vehículo, disparó y huyó rápidamente. Luego de los disparos, los vecinos fueron quienes dieron aviso a la policía. Tras el llamado de la gente del barrio, agentes de la comisaría 15a y del Comando Radioléctrico llegaron al lugar y corroboraron que el hombre ya no tenía signos vitales.



Aunque en principio se ignoran los motivos del ataque, no se descarta una venganza, aunque sí se desestimó la idea de un robo ya que la víctima tenía todas sus pertenencias.



Sin embargo, a pesar de la versión oficial que barajaba la idea de un ajuste de cuentas, los vecinos no la avalaron. "Acá se sabe todo. El fiscal dijo que una de las hipótesis era un ajuste de cuentas, pero el Gordo no andaba en nada raro, era un laburante. Justo pasó cerca de él otra persona a quien estaba destinado el ataque y lo usó como escudo", dijeron según el diario La Capital de Rosario.



Sí se conoce a través del fiscal que la víctima cruzó el portal enrejado del monoblock de tres pisos cubierto con pintadas del club Newell's Old Boys -donde vivía con su hija- caminó unos veinte pasos por la vereda hacia la calle Ovidio Lagos y antes de llegar a la esquina de Callao, contra una pared blanca, fue ejecutado. "Escuchamos cinco o seis tiros. Cuando salimos el Gordo estaba tirado sobre la vereda. No le robaron nada, tenía una bolsita y otras cosas", contó al mismo medio una vecina.





Spelta señaló a la prensa que a partir del material balístico se pudo determinar que hubo dos momentos y espacios, distantes uno de otro, en los cuales se efectuaron los disparos. "Algunos vecinos hablan de un posible robo, otros solo escucharon los tiros. No hay aún hipótesis que justifique el ataque, la experiencia nos dice que son demasiados disparos para un simple robo, sobre todo porque no le extrajeron absolutamente nada". Según el funcionario, el hecho de que la víctima haya tenido el celular y la billetera en su poder denotan "que no hubo intención directa".



Un vecino del barrio, sin embargo, deslizó a los periodistas rosarinos una versión sobre una travesti de la zona que "todos conocen": "Buscaban a esa persona y justo cuando la atacaron se cruzó con el Gordo y lo usó de escudo. Te lo aseguro, el Gordo no andaba en nada", dijo.



La División Homicidios pudo avanzar con algunos testimonios y elementos que parecen orientar la pesquisa hacia una persona apuntada como sospechoso del crimen, que sería residente del barrio.