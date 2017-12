Fue a hacer unas compras y no volvió: lo hallaron muerto Miércoles, 13 de diciembre de 2017 El misterio se registró ayer a la tarde en el capitalino barrio Patono. Se llamaba Rodolfo González.



En la co­mi­sa­ría De­ci­mo­se­gun­da co­men­zó una in­ves­ti­ga­ción pa­ra es­cla­re­cer la muer­te de Ro­dol­fo Gon­zá­lez Sil­ve­rio, quien ha­bía sa­li­do a ha­cer unas com­pras y apa­re­ció muer­to, en el ca­pi­ta­li­no ba­rrio Pa­to­no. El cuer­po es­tá sien­do es­tu­dia­do pa­ra co­no­cer las cau­sa­les de la muer­te. Por otro la­do, los fa­mi­lia­res de­nun­cia­ron que el fa­lle­ci­do te­nía al­gu­nos gol­pes aun­que has­ta el mo­men­to las au­to­ri­da­des no lo con­fir­ma­ron.





Los alle­ga­dos in­di­ca­ron que el hom­bre ha­bía te­ni­do pro­ble­mas con la ex pa­re­ja y que has­ta vi­vió si­tua­cio­nes lí­mi­tes por en­fren­ta­mien­tos con los pa­rien­tes de la mu­jer.

“El cu­ña­do le abrió la ca­be­za con un ma­che­te, la se­gun­da vez le hi­cie­ron lo mis­mo y aho­ra no sé có­mo apa­re­ció así”, sos­tu­vo la so­bri­na del fa­lle­ci­do an­te el me­dio men­cio­na­do. Se­gún de­cla­ró es­ta per­so­na, ayer es­ta­ba en com­pa­ñía de su tí­o, Ro­dol­fo Gon­zá­lez, has­ta que el hom­bre le ma­ni­fes­tó que de­bía sa­lir ya que su ex pa­re­ja le pi­dió unas co­sas pa­ra los hi­jos de am­bos. Con el co­rrer de las ho­ras, la so­bri­na no tu­vo no­ti­cias de su tí­o, quien fue en­con­tra­do en ho­ras de la tar­de ya sin vi­da. No hay hi­pó­te­sis que se des­car­tan, por lo que un equi­po de pe­ri­tos se pre­sen­tó en el lu­gar y lue­go de le­van­tar al­gu­nas prue­bas de­ci­dió lle­var a exa­mi­nar al ca­dá­ver pa­ra que los fo­ren­ses de­ter­mi­nen có­mo mu­rió. La so­bri­na di­jo ver gol­pes en la es­pal­da y la ca­be­za.