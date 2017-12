El Gobierno lanzará hoy el Plan Nacional de Derechos Humanos

Martes, 12 de diciembre de 2017

Se creará una secretaría ejecutiva a través de un decreto. Una de las prioridades será realizar los relevamientos de las tierras usurpadas por las comunidades indígenas.



Mauricio Macri presentará este martes a las 12 el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, un trabajo transversal y coordinado con 18 ministerios nacionales que permitió "incorporar una visión de derecho en la implementación de las políticas públicas", a través del establecimiento de 243 compromisos prioritarios en materia de protección y promoción de derechos humanos.



Este plan se estructura en cinco ejes, a saber: inclusión, no discriminación e igualdad; seguridad pública y no violencia; memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias; acceso universal a derechos y cultura cívica y compromiso con los derechos humanos. Y corresponde al período 2017-2020 y, por tanto, "significa una política de estado en materia de derechos humanos que excede a la gestión del Gobierno, ya que continuará una vez finalizado este mandato", según se adelantó a Infobae a través de un informe.



El plan tendrá una secretaría ejecutiva que dependerá de la Secretaría de Derechos Humanos y se aprobará a través de un decreto con el que se pretende dar cumplimiento, por primera vez, a los compromisos internacionales emanados de la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993) y en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.



Entre los 243 compromisos, la Secretaría destacó:





– Elaborar un Plan Nacional contra la Discriminación (2018-2020).



– Elaborar y presentar un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidad (PIO) 2018-2020.



– Implementar el Cuerpo de Abogados contra la Violencia de Género.



– Desarrollar acciones para la recolección, sistematización y análisis de información sobre la problemática del derecho a la identidad.



– Culminar los relevamientos territoriales técnico-jurídico-catastrales para determinar la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas.



– Modernizar la infraestructura de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal y mejorar los estándares.



– Implementar el plan nacional de prevención y disminución del embarazo no intencional en la adolescencia.



– Promover el acceso integral e igualitario al hábitat y la vivienda en el marco del Plan Nacional de Vivienda y Hábitat.



– Implementar el Programa Nacional de Microcréditos con el fin de impulsar el desarrollo local a través de la implementación de finanzas inclusivas destinadas a emprendedores/as de la Economía Social Popular.



"Esta iniciativa constituye una síntesis conceptual de las políticas públicas del Gobierno nacional en todas sus expresiones, del deseo de transformar a la Argentina en un país de puertas abiertas, enriqueciendo el diálogo y potenciando esta inserción con una agenda de derechos humanos que es distintiva en nuestro país", declaró el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien acompañará al Presidente en el acto que se realizará en el Museo Casa Rosada.