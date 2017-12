Marley presentó a su hijo en el programa de Susana Giménez

Lunes, 11 de diciembre de 2017

El conductor reveló que entró en "shock" cuando los médicos le comunicaron que Mirko nacería antes de lo previsto. La conductora confirmó que será la madrina





Marley vive uno de sus momentos más felices. El conductor se convirtió en padre de Mirko el pasado 27 de octubre a través del método de vientre subrogado en Wisconsin. En las redes sociales ha publicado varias imágenes del pequeño, y este domingo lo presentó en televisión. Como no podía ser de otra manera, fue en el programa de su gran amiga, Susana Giménez.



"¡Más lindo no puede ser!", exclamó Susana al verlo. "Es medio rubio, pelirrojo… La madre es rubia de ojos celestes, tengo todo el árbol genealógico de la familia", dijo el conductor, que, según contó a Teleshow, hace muchos años soñaba con convertirse en papá.



En el programa emitieron un video que el propio Marley grabó sobre el momento más importante de su vida. Primero en Buenos Aires, antes de partir a los Estados Unidos. También se filmó allí, ansioso en los momentos previos a convertirse en padre. Y luego, segundos después de la llegada al mundo de Mirko.



Marley viajó algunas semanas antes de la fecha prevista para la cesárea. Pero un día lo llamaron para decirle que le subió la presión a la mujer que estaba gestando en su vientre a Mirko: "La acompañé al médico y la doctora me dijo 'veo algo raro'. Nos dijeron 'vamos a adelantar el nacimiento al 2 de noviembre' -estaba previsto para el 8-. Pero ella decía 'tengo hijos, no sé cómo voy a hacer con el trabajo'. Los dos estábamos en shock", contó.



"Pero de repente viene una señora que me dice '¿vos sos el padre?' Me vino a hablar por el tema del seguro médico y me dijo 'porque va a nacer hoy…'. ¡Ya estaba decidido que nacía ese día pero no nos habían dicho nada a ella ni a mí!", contó, aún conmovido por la situación.





"¡Yo me iba a ir a una fiesta de Halloween y de repente me dicen 'va a nacer hoy!' Me agarró como un shock porque todavía no había viajado nadie de mi familia. '¿Cómo hago yo solo con el bebé?', me preguntaba. El departamento me lo iban a dar en cinco días, estaba en un hotel, no tenía pañales ni nada. Llamé a mi mamá y me agarró un ataque de llanto por el miedo. Me quedé sentado en un pasillo largo que no había nadie…", recordó.



Pero todos los miedos quedaron en un segundo plano cuando llegó el gran momento. Marley presenció el nacimiento: "Cuando lo sacan al bebé a gritos la veo a ella (por la mujer que lo gestó) con la panza abierta. ¡No sabía que era así la cesárea! Es fuerte".



El bebé estuvo en neonatología varios días por su nacimiento prematuro y, afortunadamente, todo evolucionó de manera favorable. Este domingo regresó a la Argentina. "Cuando nos vamos a dormir a veces me quedó mirándolo. Llego a estar una hora así", contó a Susana, feliz con la nueva etapa de su hijo.



"Voy a ser a madrina, confirmado", le dijo la conductora.