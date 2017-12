Horóscopo para hoy 11 de diciembre del 2017 Lunes, 11 de diciembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES



Vaya detrás del objetivo que más le interese, ya que obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso.



Amor: Demuestre con libertad la pasión, así logrará recibir recíprocamente una entrega total de su pareja.

Riqueza: Sepa que la certeza de sus ideas, le dará el impulso que está necesitando en sus proyectos.

Bienestar: Se le presentará una ocasión única para realizar un viaje de placer en compañía.



TAURO



No deje pasar el tiempo y exprese sus emociones en el momento oportuno. Será una jornada donde su espontaneidad será bien recibida.



Amor: Con coraje y valentía podrá ganarse el corazón de esa persona que le interesa.

Riqueza: Renuncie a ciertos prejuicios que ponían en duda su capacidad laboral y profesional.

Bienestar: Coma menos y abandone el sedentarismo, si pretende tener un buen estado psicofísico.



GÉMINIS



Haga lo posible para desprenderse de aquello que le hace mal a su vida. Elija nuevos rumbos y vivirá una etapa de renovación interna.



Amor: Si su familia lo demanda, trate de tenderle su mano y colabore con ellos que lo necesitan.

Riqueza: Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas al cambio.

Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia.



CÁNCER



Acepte los consejos que reciba de la gente que lo quiere. Lo ayudarán a cambiar su forma de pensar.



Amor: No sea arrogante. Dígale a su pareja que la necesita y que desea compartir sus emociones.

Riqueza: Prepárese, ya que los logros irán apareciendo de forma continua y en el corto plazo.

Bienestar: Invite y comparta con alguien su amor por el arte. Visite algún lugar inspirador.



LEO



Aprenda a interpretar los mensajes de sus propios sueños, esto lo ayudará a conocerse mejor y poder sintonizar con su inconsciente.



Amor: Intente oír sus sentimientos más íntimos antes de tomar decisiones en el marco afectivo.

Riqueza: Sostenga su posición laboral y aplique su energía en lo que desea, pronto conseguirá ese ascenso.

Bienestar: Sume a su alimentación diaria productos naturales, hierbas y frutos secos.



VIRGO



Aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida, comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema.



Amor: Teniendo la presencia lunar en su signo, podrá acrecentar y facilitar las relaciones de la pareja.

Riqueza: Hágase respetar incorporando nuevas pautas laborales y así construirá bases sólidas en los negocios.

Bienestar: Trate de sorprenderse con un día diferente. Olvídese de la rutina.



LIBRA



Destine tiempo para poder terminar esa carrera que hace tiempo comenzó y por diversas situaciones no puedo finalizarla. Piense en usted.



Amor: En poco tiempo, encontrará el amor. Evite desmoralizarse por esa relación que no tuvo un final feliz.

Riqueza: Sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral.

Bienestar: Dedíquele tiempo a sus necesidades espirituales. Tome distancia a su rutina cotidiana.



ESCORPIO



Trate de no involucrarse en caso de que se le presente una situación incómoda.



Amor: Si hace tiempo está soltero, es un buen momento para encontrar el amor.

Riqueza: Pague hoy mismo esas cuentas e impuestos atrasados, de lo contrario, existirá peligro de endeudamiento.

Bienestar: Todo pasará rápidamente, evite asustarse por más que lo acompañe ese estado de confusión mental.



SAGITARIO



dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De esta forma, podrá alcanzar lo que desea con rapidez.



Amor: Goce del amor, ya que estará dispuesto a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.

Riqueza: Sepa que deberá priorizar el plano económico en este día. Aléjese de las distracciones.

Bienestar: Si le preocupa algún tema de su salud de su hijo, no dude y vaya a su especialista.



CAPRICORNIO



Apunte a una sola

Comprenda que utilizar pensamientos claros y desapegados, le permitirá resolver rápidamente sus problemas cotidianos.



Amor: Disfrute del amor en esta noche. No postergue ese encuentro romántico por nada en el mundo.

Riqueza: Jornada para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso que tiene.

Bienestar: En su tiempo libre, intente contactarse con su mundo interno y relajarse.



ACUARIO



Intente censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene en su vida.



Amor: Culminará esa relación amorosa que hace tiempo lo tiene desgastado y lo hace sufrir.

Riqueza: Dé pasos seguros en vez de tomar decisiones impulsivas. Trate de ser más conservador.

Bienestar: Gobierne sus emociones. Comience a mirar la vida con sencillez y disfrute el momento.



PISCIS



Aplique un diálogo conciliador cuando encare esa situación tediosa, ya que tendrá contacto con gente que lo rodea y podría discutir.



Amor: Tome distancia en caso que surjan problemas con su pareja.

Riqueza: Disfrute de las ganancias obtenidas. Una vieja propuesta laboral ha tenido éxito.

Bienestar: Existirá un desengaño entre amigos, ya que usted siente que no lo toman en consideración como se merece.