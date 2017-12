Se recuperaba de un cáncer y fue asesinado por motochorros Lunes, 11 de diciembre de 2017 Ocurrió en La Matanza el sábado por la noche, cuando Gustavo Maidana circulaba por su barrio junto a su sobrino. Aunque no se resistió, los delicuentes le dispararon





El sábado a la noche, mientras Gustavo Maidana andaba en moto con su sobrino Thaiel por La Matanza, dos delicuentes los interceptaron para robarle el vehículo. Sin embargo, a pesar de que no se resistió, Gustavo, de 35 años, recibió un disparo en el pecho.



El hecho ocurrió en Isidro Casanova alrededor de las 22 del sábado, en la esquina de Islas Malvinas y Sarrachaga, cerca de la estación de trenes de Isidro Casanova y del Parque Municipal. Los delicuentes huyeron del lugar inmediatamente y Thaiel, de 18 años, le pidió a un vecino que pasaba por ahí que los alcanzara hasta el Hospital Paroissien, a unas 20 cuadras del lugar. Sin embargo, Gustavo, padre de un varón de seis años y una beba de un año y medio, murió antes de llegar al centro médico.





"Mi hermano estuvo todo el día trabajando con mi hijo más chico (Thaiel)", contó Alejandro, hermano de Gustavo al canal TN. "A la tarde noche, mi hermano le pidió a mi yerno la moto para ir a comprar, pero hace años que no andaba en moto". Y agregó: "Agarró la moto, lo pasó a buscar a mi hijo que estaba a la vuelta en la casa de un vecino para que lo acompañe. Fueron hasta un almacén en Washington y Quesada y cuando pegan la vuelta lo cruzaron. Eran dos pendejos con fierros".





Alejandro dio también otros detalles del robo: "Mi hijo se tiró, él quedó como helado y no hizo nada. Fue un segundo que se quiso bajar y le pegaron el tiro justo en el tórax y se llevaron la moto. Mi hijo agarró a mi hermano, paró un auto de un vecino que andaba ahí pero llegó muerto al hospital".





Familiares y amigos se acercaron al velorio que se realizó entre la noche de ayer y esta mañana para despedir a la víctima, que estaba finalizando un tratamiento para combatir un cáncer de colon. "Justamente hace una semana que salió del hospital, estaba bien, haciendo la quimio. Él estaba contento, nadie iba a pensar que iba a morir así", dijo su hermano Alejandro.



Por otra parte, Maria Belén Maidana, también hermana de Gustavo, publicó en sus redes un mensaje para despedirlo: "Luchando con ese maldito cáncer, venías tan bien y estos hdp te arrebataron la vida… Tengo un gran dolor, te juro que no caigo, negrito. Cómo vamos a hacer para explicarle a Valen y a Mía que su papá ya no está. Mi negrito, te juro que no entiendo nada. Sólo pido despertar de esta maldita pesadilla. Te amo muchísimo, hermanito mío".



Efectivos de la comisaría de Isidro Casanova buscan a los delincuentes que están prófugos y la fiscalía especializada en homicidios de La Matanza, a cargo de Carlos Arribas, espera aún el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer la ruta de escape e identificar a los asaltantes, que se movían en una moto sin patente. La moto Honda CG roja en la que circulaban Gustavo y Thaiel está aún siendo buscada por la policía.