"Si cumplimos el sendero de bajar el gasto público y el déficit, no va a estallar" Lunes, 11 de diciembre de 2017 El Presidente, además, afirmó que Argentina "hoy gasta cerca de 500 mil millones de pesos más por año de lo que recauda"



El presidente Mauricio Macri ratificó este domingo la necesidad de reducir el gasto público al considerar que el Estado hoy gasta cerca de 500 mil millones de pesos más por año que lo que recauda. En este sentido, afirmó: "Si cumplimos el sendero de bajar el gasto público y el déficit, no va a estallar (el país), pero hay que cumplirlo".



El mandatario analizó que "no es sostenible (el nivel de gasto) donde estamos" y dijo que Argentina transita "una situación de fragilidad".



Por otro lado, Macri señaló que otros gobiernos "han gastado mucho más por incompetencia o corrupción". "En el despilfarro es más fácil generar espacios para la corrupción", advirtió durante una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi en CNN.







Sobre el rumbo económico:



1 – Si cumplimos sistemáticamente el sendero de bajar el gasto público y el déficit fiscal, no va a estallar. Pero tenemos que cumplirlo. No es sostenible donde estamos, es una posición de altísima fragilidad. Cualquiera en la vida si gasta mucho más de lo que gana por un período largo va a la quiebra. Por eso es muy irresponsable lo que se hizo en la Argentina.



2 – No es sostenible este déficit de la Argentina, tiene que bajar. Tiene que haber una actitud del ciudadano de demandar austeridad, que el gobernante cuide el mango.



3 – Las dos cosas que explican el no crecimiento sostenido de la Argentina durante los últimos 70 años son: uno, el no haber entendido nunca la necesidad de tener un presupuesto nacional que respete los límites que nos dan los ciudadanos en términos de los impuestos que pueden pagar. Muchos gobiernos han gastado mucho más por corrupción o incompetencia. La segunda cosa que nunca ha logrado es una inserción inteligente con el mundo. O se mete demasiado o se aísla.



4 – (Para llegar a las metas de inflación) Tenemos que seguir bajando el gasto público, el secreto es eso. No hay otro. Es lo que hace cualquiera en su casa, gastar un poco menos de lo que gana todos los meses.



5 – Los ciudadanos tienen que calificar a sus gobernantes también basados en la austeridad y el uso acertado de los recursos.



Sobre la Justicia:



6 – Argentina está en una búsqueda de la verdad, de que no haya más impunidad. Está muy bien y yo lo aliento.



7 – Por eso he dado el ejemplo. Yo he tenido denuncias, que para mí eran disparatadas, pero no traté de sacar al fiscal, fui y llevé todos los papeles. El tiempo terminó aclarando que no había hecho absolutamente nada malo. Somos servidores públicos, tenemos que rendir cuentas.



8 – Cristina Kirchner tiene que rendir cuentas ante la Justicia, tiene muchas denuncias. Tiene que ir y dar las explicaciones. Los jueces decidirán, el presidente no tiene por qué meterse en eso. (La entrevista fue grabada antes del pedido de desafuero y prisión preventiva)



9 – Hasta ahora ha sido una Justicia con un porcentaje de jueces importante que siempre han especulado políticamente. Espero una Justicia que actúe en tiempo real, no 15 años después cuando esa persona perdió poder, para decirnos si hay alguien que está abusando de su poder.



10 – Yo creo que a Nisman lo mataron, la última pericia dice eso. Queremos saber cómo y quién fue. Hoy la ventaja es que los jueces y fiscales tienen libertad para investigar.



Sobre la corrupción:



11 – Las mafias son todo un conjunto de dirigentes que se han apropiado de un cachito de la Argentina, y que la explotan en beneficio propio. Hay jueces, políticos, sindicalistas, empresarios y rectores, que han abusado de su poder. Creyeron que eran dueños de algo que en muchos casos tenía que ver con el voto popular.



12 – Todos queremos que no haya más privilegios abusivos. En esa línea avanzamos y han ido cayendo señores que se creían intocables, como el Pata Medina (dirigente de la UOCRA La Plata). Él llegó a encarecer un 50% las obras, obligaba a contratar gente de su bolsa de trabajo que no iban a trabajar.



Sobre los mapuches:



13 – Este pequeño grupo (RAM) lo que hizo fue radicalizarse en la violencia sistemáticamente.



14- Vamos a trabajar en conjunto con los gobernadores para apoyar a la Justicia porque es un tema judicial. Dialogando se puede encontrar soluciones pero desde la violencia y la extorsión no se puede construir nada.



Sobre Donald Trump:



15 – Mi relación con Trump es muy buena, igual que la que tuve con Obama, pero más fácil porque lo conocía de muchos años atrás. Aunque tiene una visión que no comparto.



16 – He hablado muchas veces por el tema de la carne o los limones. Lo llamo y se muestra receptivo.



Sobre la reelección:



17 – Estoy listo para continuar con esta tarea si así lo demandan pero no es momento de hablar, falta mucho.



18 – Esta última elección clarificó mucho las cosas para los que pensaban que nos íbamos a ir rápidamente del poder, ahora comprendieron que expresamos una vocación de cambio de los argentinos.