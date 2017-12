Victoria del oficialismo en las elecciones internas de la UCR porteña

Lunes, 11 de diciembre de 2017

El radicalismo porteño celebró este domingo elecciones internas y el oficialismo del presidente Emiliano Yacobitti salió fortalecido de cara a la disputa por designar a su sucesor a fin de mes.







Para la elección de delegados al Comité Nacional, que serán los que voten al próximo presidente del partido, el Tribunal Electoral proclamó la última semana una lista única compuesta por Enrique Nosiglia, Rafael Pascual, Sandra Ruiz y Carlos Bernadou, en lo que fue un acuerdo de los dos sectores en pugna, liderados por Nosiglia y por Daniel Angelici.



Pero este domingo también se eligieron delegados a la Convención del radicalismo porteño, el órgano partidario que definirá quién será el próximo presidente de la UCR Capital. En cinco comunas no se logró la unidad.



En la disputa porteña se enfrentaron el sector de Yacobitti y Enrique "Coti" Nosiglia, frente al de Radicales en Cambiemos, que lideran el diputado nacional Facundo Suárez Lastra y Jesús Rodríguez.



El oficialismo de Yacobitti y Nosiglia, se impuso ante las listas de Suárez Lastra en las comunas 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) , 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios, y Nueva Pompeya), 13 (Belgrano, Núñez y Colegiales) y 14 (Palermo). En la comuna 9 (Parque Avellaneda, Liniers y Mataderos) compitieron dos listas oficialistas.



Con un comunicado, el Comité Capital señaló que "el amplio triunfo obtenido deja en manos del oficialismo las mayorías necesarias de cara a la elección de renovación de autoridades locales".



"Gracias a todos los radicales que votaron en esta nueva elección de autoridades. Estas cosas hacen grande a la @UCRCapital", publicó Yacobitti en sus redes sociales tras la victoria. Todo indica que su sector continuará al frente del radicalismo porteño.



En el plano nacional, el pacto sellado entre Daniel Angelici y Enrique "Coti" Nosiglia desató el enojo de Elisa Carrió y la Coalición Cívica terminó difundiendo un duro comunicado.





"Si Cambiemos termina siendo un acuerdo entre Enrique Nosiglia y Daniel Angelici, la Coalición Cívica-ARI confirma que no formará parte de este tipo de arreglos, del que nos veremos obligados a tomar distancia", decía el texto.



En las elecciones de octubre pasado, la UCR de la Ciudad dio su apoyo a la candidatura de Martín Lousteau, y así la Capital fue el único distrito del país donde no pudo armarse el frente Cambiemos.



Lousteau se afilió el martes pasado al radicalismo en una de las comunas donde había internas para poder participar de los comicios. "Fue un mensaje fuerte al afiliado", aseguraron a Infobae desde el oficialismo. También podrá presentarse como candidato radical en las próximas elecciones de 2019.