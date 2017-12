Víctor Blanco fue reelecto como presidente de Racing

Lunes, 11 de diciembre de 2017

El dirigente tendrá su segundo mandato al frente del club de Avellaneda





Víctor Blanco fue reelecto este domingo como presidente de Racing. El dirigente iniciará así su segundo mandato al frente del club de Avellaneda, luego de imponerse en las elecciones que se realizaron este domingo en la sede del club.



Blanco se impuso con 4592 votos con la lista "Racing gana y avanza" por sobre Matías Gainza Eurnekian de "El futuro llegó" (2056) y Leandro Rodríguez Hevia de "Racing siempre" (716). Hubo, además, 25 votos en blanco, 13 anulados y nueve impugnados.



7411 de los casi 25 mil socios del padrón se acercaron a emitir su voto en las 51 mesas habilitadas para tal fin. Los comicios se desarrollaron entre las 8 y las 18 horas.



Amplio triunfo de la lista @RacingGana integrada por Víctor Blanco, Miguel Jiménez y Alfredo Chiodini, quienes continuarán conduciendo al club.

"Lo que viene es lo que le prometimos al socio: armar un equipo para ganar y seguir con las obras que venimos haciendo en los últimos años", dijo Blanco una vez conocidos los resultados de la elección que le permitirán ser presidente de "La Academia" por tres años más.



Anticipó, además, que sus próximos pasos serán definir al nuevo director técnico, comenzar a pensar en los refuerzos y reunirse con Diego Milito para ofrecerle el cargo de manager del club.





El máximo responsable del club en la actualidad comanda a la entidad de Avellaneda desde el 27 de septiembre de 2013 cuando asumió luego de una crisis deportiva e institucional que culminó con las renuncias de Gastón Cogorno y Rodolfo Molina, presidente y vicepresidente en ese momento.



En esta nueva elección, Blanco estuvo acompañado nuevamente por Miguel Jiménez y Alfredo Chiodini como candidatos a vicepresidentes primero y segundo.