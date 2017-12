Merkel dijo que Alemania se apegará a las resoluciones de la ONU Viernes, 08 de diciembre de 2017 La canciller alemana aseguró que cualquier decisión debe ser negociada sobre una solución de dos estados para Israel. Además, el miércoles ratificó que no apoya la resolución del presidente estadounidense



La canciller Angela Merkel dijo el jueves que Alemania se atendría a las resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto entre palestinos e israelíes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.



"Nos apegaremos a las resoluciones relevantes de la ONU, ellas dejan en claro que el estatus de Jerusalén debe ser negociado como parte de las discusiones sobre una solución de dos estados para Israel y es por eso que queremos que este proceso reviva", afirmó.



El miércoles, Merkel ya había dicho que Alemania no apoya la decisión del Gobierno de Trump.



Donald Trump realizó el anuncio de reconocimiento el miércoles. "He decidido que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel", dijo el líder estadounidense desde la Casa Blanca, tras ordenar el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv y reivindicar "un nuevo enfoque" para el conflicto israelí-palestino.





"Jerusalén es el corazón de una de las democracia más exitosas del mundo. Esto no es más que un reconocimiento de la realidad, es algo que debe hacerse. EEUU apoya una solución de dos estados. Mientras tanto, pido a las partes respetar el status quo. Mi gobierno se compromete a buscar la paz. Y pido a los líderes políticos y religiosos de la región que se unan en esta búsqueda de la paz", declaró en un discurso muy esperado emitido en vivo.



Estados Unidos se convirtió así en el único país del mundo que reconoce como capital de Israel a Jerusalén, donde ninguna nación tiene su embajada debido a que, tras la anexión israelí de la parte oriental de la ciudad en 1980, la ONU llamó a la comunidad internacional a retirar sus delegaciones de la Ciudad Santa. Los palestinos reclaman la parte oriental de la urbe (Jerusalén Este) como capital de su futuro Estado independiente.