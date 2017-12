Confirman que no se grabaron las últimas llamadas del ARA San Juan Viernes, 08 de diciembre de 2017 El vocero de la Armada, Enrique Balbi, dio más detalles sobre las comunicaciones que reveló Infobae. Explicó además que la embarcación rusa "Yantar" hizo un barrido completo en la zona de búsqueda pero aún no emitió ningún reporte



El vocero de la Armada, Enrique Balbi, confirmó que las últimas comunicaciones satelitales entre el submarino ARA San Juan y la base naval no fueron grabadas. Se trata de los contactos que se realizaron en momentos donde el capitán del buque intentaba solucionar la avería en las baterías. El registro, que hasta ahora se había mantenido oculto, fue revelado el martes por Infobae.



A diferencia de otros partes de prensa, el jueves Balbi convocó al capitán de navío ingeniero electrónico Carlos Daniel Martínez, subdirector de la Dirección General de Comunicaciones e Informática de la Armada, quien explicó que los contactos registrados por la empresa Tesacom "no eran llamadas de emergencias".



"Los accesos registrados en la planilla de la empresa no son llamadas telefónicas de voz. Pudieron haber sido intentos de comunicación de datos", precisó Martínez. En esa línea, remarcó que "según el análisis del equipamiento a bordo, se infiere que si el submarino hubiese tenido que transmitir algún problema, contaba con varios equipos de comunicación".



Balbi informó además que durante el fin de semana largo tres buques se sumarán a la búsqueda del submarino ARA San Juan. Además, explicó que la embarcación rusa "Yantar", que trabaja en la zona donde se busca, aún no emitió ningún reporte luego de realizar un barrido completo con sus sensores.





En la tarde del jueves se reincorporó al operativo el buque "Víctor Angelescu", hoy se sumará el "Atlantis" y el sábado se unirá el buque "Protector", que pertenece al Reino Unido.



También se sumará al operativo el buque argentino "ARA Puerto Argentino", que zarpó ayer de Comodoro Rivadavia, donde fue a reabastecerse con el buque logístico "ARA Patagonia" para después incorporarse al área de búsqueda.



Durante la conferencia, que por primera vez desde que desapareció el submarino no fue emitida en vivo por los canales de televisión, Balbi señaló que las condiciones del clima no fueron buenas durante la mañana y se espera que mejoren para la tarde y el fin de semana. Eso ayudará en el proceso de búsqueda que llevarán adelante las embarcaciones argentinas y extranjeras.



En lo que respecta al barrido que realizó la embarcación rusa, el vocero de la Armada explicó que el "Yantar" realizó la inmersión de un vehículo sumergible remoto para tratar de visualizar al submarino. Hasta el momento, no hay reportes sobre el resultado de la búsqueda.



En simultáneo, el barco ARA "Islas Malvinas" de la Armada argentina realizó lo propio en otra posición donde había un objeto localizado por el buque oceanográfico ARA "Puerto Deseado" a través de la detección de anomalías magnéticas, hasta el momento sin resultados.