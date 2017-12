"Vamos a estudiar el pedido de desafuero con seriedad" Jueves, 07 de diciembre de 2017 Ante el pedido de desafuero por causa AMIA, corresponde estudiarlo con seriedad y fijar una posición no partidista sino institucional.



El senador nacional Federico Pinedo se transformó en la primera voz de Cambiemos en hablar sobre las órdenes de detención dictadas por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por encubrimiento al atentado de la AMIA.



"Ante el pedido de desafuero por la causa AMIA, corresponde estudiarlo con seriedad y fijar una posición no partidista sino institucional", aseguró el presidente provisional de la Cámara Alta.



Recientemente el oficialismo impulsó en la Cámara de Diputados el desafuero de Julio De Vido. Sin embargo, no necesariamente aplicará la misma estrategia en la Cámara Alta, adelantaron fuentes oficiales que esta mañana se sorprendieron con la resolución del magistrado federal.





En tal sentido, Pinedo reiteró que el tema "no puede transformarse en una persecución política" y recordó la responsabilidad institucional que le cabe a los senadores.



"La doctrina Pichetto es correcta en general pero hay que ver los casos en particular. Nadie es culpable hasta que sea declarado culpable", recordó Pinedo aunque "puede ser que uno se tenga que apartar de eso debido a las circunstancias del caso".



Humberto Schiavoni, senador electo

En sintonía se expresó el legislador electo por Misiones y próximo presidente del bloque de senadores del PRO, Humberto Schiavoni.



"A las 12 tenemos reunión en la Casa Rosada; seguro lo vamos a analizar ahí. Esto es delicado, se trata de una ex presidente. Debemos ser muy cuidadosos en el tratamiento de este tema", agregó Schiavoni.



En declaraciones a Radio Mitre, el senador dijo que para que el pedido de desafuero llegue al Parlamento "debe haber una condena firme" y recordó que "hay muchos trámites que se pueden interponer".