El momento en el que la policía detiene a Luis D'Elía

Jueves, 07 de diciembre de 2017

Faltaban 15 minutos para las 7 de la mañana cuando una decena de agentes policiales se presentó en el domicilio de Luis D'Elía en Isidro Casanova; golpearon la puerta varias veces hasta que salió uno de los hijos del dueño y detrás se lo pudo ver –con cara de dormido– al dirigente social.





En ese momento, el líder piquetero -vestido con una remera y un pantalón corto- llegó a intercambiar algunas palabras con la prensa respecto a la presencia de los uniformados en la puerta de su casa. Al ser preguntado si iba a ser detenido, D'Elía contestó: "No me importa eso. A mí que me hagan lo que quieran. Es una causa política. La humillación de la oposición quieren", declaró el dirigente, quien también sostuvo que "hasta ahora no le informaron nada" respecto al motivo del arresto.







Todavía con cara de dormido y levantando las manos, segundos después ingresó a su vivienda junto con dos efectivos, mientras que otros tres uniformados quedaron de custodia en la entrada. Tras ser informado, fue llevado en un auto a la Superintendencia de la Policía Federal, ubicada en la calle Madariaga y la avenida General Paz. "Libertad a todos los presos políticos. Basta de dictadura macrista", gritó D'Elía cuando se lo llevaban esposado.





Alicia Sánchez, la esposa del piquetero K, salió a defenderlo y también aseguró que "se trata de una causa política". "La detención fue como todas las detenciones. Esto habla mal de nuestra Argentina. Este gobierno no es eterno y tiene que frenar el tema de los presos políticos", cuestionó la mujer.



"Lo llevan a Luis porque es un hombre comprometido con el pueblo. Por eso vivimos en este barrio. Él es diabético. No le puede faltar la medicina. Macri no puede gobernar así. Esto es una vergüenza mundial. No sabía que lo iban a detener porque estaba eximido de prisión. Es una causa política e injusta", añadió.





La detención del líder del partido Miles fue ordenada por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa del presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, expediente iniciado a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman.



Adrián Albor, abogado del líder piquetero, habló de la decisión de la justicia. "No esperábamos esta decisión. Hace tres semanas, el juez Bonadio dictó la exención de prisión a D'Elía", expresó el letrado en diálogo con C5N. "La causa es un mamarracho. Siete jueces dijeron que no había delito", agregó. Además señaló que D'Elía tiene problemas cardíacos y es insulinodependiente. Por último, consideró: "Esperaron a que pasara lo del submarino. Quieren tapar el desastre económico que están haciendo".





El procedimiento para detener a D'Elía se dio apenas horas después de la captura del ex secretario de Legal y Técnica kirchnerista, Claudio Zannini, quien durante la madrugada de este jueves fue arrestado en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. En los últimos minutos también quedó detenido el supuesto lobbista iraní Yussuf Khalil y se emitió la orden de arresto para Fernando Esteche, ex líder de la agrupación Quebracho. También, el juez Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidente Cristina Kirchner y del ex canciller Héctor Timerman. Este último fue beneficiado con el arresto domiciliario por su estado de salud.