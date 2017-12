El Gobierno incluirá todo el paquete de reformas en el llamado a sesiones extraordinarias

Jueves, 07 de diciembre de 2017

Se espera que hoy Mauricio Macri firme el decreto para convocarlas. Estará incluida la reforma laboral, resistida por la oposición y parte del sindicalismo. Apurarían la previsional





En medio de la polémica en torno al cambio en la formula jubilatoria, que ya cuenta con media sanción del Senado, y del recambio legislativo, el Gobierno oficializará el llamado a sesiones extraordinarias a través del decreto presidencial en el que incluirá, según confiaron a Infobae altas fuentes oficiales, todo el paquete de reformas que impulsa la Casa Rosada.



La idea del Poder Ejecutivo de incluir todas las reformas no indica necesariamente que Mauricio Macri tenga todo el paquete de leyes aprobados antes del 1 de enero, pero es una señal de que aún confía en las negociaciones con la oposición de forzar la sanción de algunos de los proyectos más cuestionados, como la reforma laboral o el cambio en la fórmula jubilatoria, cuestionada en duros términos por los bloques opositores y por los movimientos sociales.



En ese sentido, en el paquete de leyes que la Casa Rosada incluirá en el llamado a extraordinarias -el Presidente firmaría este jueves el decreto- figurarán el Presupuesto 2018, la reforma tributaria, el Consenso Fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, la reforma previsional, la ley de revalúo de balances y la reforma laboral, resistida por la oposición y por un sector del sindicalismo, en especial por Hugo Moyano, que atraviesa una relación tirante con Macri.





La Cámara baja será la de origen del Presupuesto 2018 y la reforma tributaria. Por su parte, desde el Senado ingresarán la Reforma Laboral y ya se aprobaron la ley de Responsabilidad Fiscal, el Consenso y la previsional.



Fuentes oficiales explicaron, sin embargo, que en estos días hay pendientes negociaciones con dirigentes de relevancia de la oposición como Miguel Ángel Pichetto, y no descartan un acercamiento en esa línea con el líder camionero.



De todos modos, en la última reunión de coordinación del Gobierno, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no fue demasiado optimista con el futuro del proyecto de ley de reforma laboral. Al menos por este año.



Desde el oficialismo en Diputados confían en que hoy se firme la convocatoria porque la intención es que el lunes o el martes se constituyan las comisiones correspondientes para dictaminar, teniendo como eje central la jubilatoria y el Presupuesto.



Otra fuerte posibilidad, aunque no confirmada aún, es que Cambiemos apure la previsional para votarla la semana que viene. Para lograrlo, debería intensificar las negociaciones con el peronismo de Argentina Federal (el bloque de los gobernadores) para dejarla dictaminada y aprobarla en la sesión. Si se llegara a realizar esto, el Presupuesto, la reforma impositiva, el consenso fiscal y la responsabilidad fiscal quedarían para la otra semana.