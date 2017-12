Conductor alcoholizado provocó triple choque en Costanera

Jueves, 07 de diciembre de 2017

Impresionante choque ocurrido alrededor de las 5:30 en Costanera Sur y Lamadrid, cuando el conductor de un auto Mercedes Benz habría girado a gran velocidad y colisionó con otros dos vehículos que estaban estacionados.



Éstos últimos no estaban ocupados. Los conductores del primer automóvil son jóvenes, los cuales fueron trasladados al Hospital Escuela con lesiones leves.



Choque de película por costanera sur. El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30 cuando un grupo de jóvenes se trasladaban en un Mercedes Benz kompressor, cuando giraron a alta velocidad en la rotonda y al encarar nuevamente hacia la avenida, colisionaron con dos autos más.



“El choque fue increíble. Sale de la zona de la rotonda y levanta velocidad y toma la pequeña recta sobre la cancha del Club Boca Unidos y pierde el control del vehículo. Termina impactando con otro rodado estacionado, el cual pertenece a un comerciante de la zona, y terminando girando por el aire y al caer arrastra una palmera que la cortó de raíz y a otro automóvil que estaba estacionado”, relató el director de Tránsito del Municipio, Walter Parisi.



Francisco Pardo (20) es el conductor del Mercedes Benz y fue derivado al Hospital Escuela, junto con Juan Frías (19), acompañante. El Dr. Alfredo Revidatti, informó que “sufrieron solamente lesiones leves, pero quien manejaba el auto perdió el conocimiento por algunos momentos, con lo cual deberá permanecer en observación en dicho centro asistencial. Tenían signos de estar alcoholizados”, dijo el médico.



Los automóviles han sido removidos, por jurisdicción, a la Comisaría Segunda Urbana. De los tres, sólo uno quedó todavía en Costanera Sur, se trata de una camioneta Fiat Multicarga la cual quedó reducida a la mitad.



“Esto es producto de la falta de toma de conciencia de los chicos y de los tutores que no convergen en la tarea de tránsito y educación vial en cuanto a los consejos que siempre estamos emitiendo. Además hay que tener en cuenta que muchos tienen la edad legal pero no la madurez necesaria”, aseveró el funcionario.